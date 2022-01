Artikel mit Audio-Inhalten

US-Mediziner verpflanzen erstmals Schweineherz am Menschen

In einer Klinik in Baltimore ist erstmals einem Menschen ein Schweineherz eingesetzt worden. Das genetisch modifizierte Organ schlägt nun in der Brust eines 57-Jährigen. Die Operation könnte ein Schritt sein, die Organmangel-Krise zu lösen.