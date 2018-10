USA: Größter Lotto-Jackpot weltweit mit 1,6 Milliarden geknackt

Mit den Gewinnzahlen 5, 28, 62, 65, 70 und der Mega-Ball-Zahl 5 sind in den USA 1,6 Milliarden Dollar ausgespielt worden. Das sind 1,4 Milliarden Euro. Bisher ist nicht bekannt, wo genau in South Carolina das Gewinnerlos verkauft wurde. Die Gewinnwahrscheinlichkeit betrug 1 zu 302,5 Millionen. Eine Teilnahme war zum Preis von zwei Dollar möglich.

Amerika First: US-Lotto-Gewinn übertrifft alles

"Dream big" war das Motto vieler Lottospieler in den letzten Tagen: Alle Spieler hatten die Chance auf den größten Lottogewinn der Geschichte weltweit in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar (ca. 1,4 Milliarden Euro). Damit war der Jackpot der US-Lotterie fast 18-mal höher als der aktuelle Jackpot der Mehrstaatenlotterie EuroJackpot. Die europäische Lotterie verspricht für kommenden Freitag 90 Millionen Euro.

Aussicht auf Lotto-Jackpot hat Spieler weltweit mobilisiert

In den USA standen die Spieler stundenlang an, um MegaMillions Tickets zu kaufen. Deutsche Lottospieler konnten über Lottoland von zu Hause auf den MegaMillions-Jackpot tippen. Im Fall eines Gewinnes wäre die Jackpot-Auszahlung in der gleichen Höhe und nach denselben Regeln wie in den USA erfolgt. Der Deutsche wäre auf Anhieb der 124. reichsten Bürger der Bundesrepublik gewesen. Der MegaMillions-Jackpot wurde erstmalig seit dem 24. Juli 2018 geknackt.