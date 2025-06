USA greifen Irans Atomanlagen an - Trump: "Israel sicherer"

Die USA haben an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingegriffen und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen attackiert. Irans "entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung" seien komplett zerstört, sagte Trump im Weißen Haus. Bombardiert worden seien die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordo sowie die Standorte Natans und Isfahan.

Trump soll den Angriff auf den Iran in einem Telefonat mit dem israelischen Journalisten Barak Ravid nach dessen Angaben als "großen Erfolg" bezeichnet haben. "Ihr Israel ist jetzt viel sicherer", habe Trump zu ihm gesagt, schrieb der Journalist auf der Plattform X.

Trump droht mit weiteren Angriffen – und Iran mit Konsequenzen

Iran müsse sich jetzt für den Weg des Friedens entscheiden, sonst würden künftige Attacken viel größer, drohte Trump in einer Fernsehansprache. "Wenn der Frieden nicht schnell kommt, werden wir die anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick angreifen, die meisten von ihnen können in wenigen Minuten ausgeschaltet werden", warnte der US-Präsident die Führung in Teheran.

Das Ziel der USA sei die Zerstörung der iranischen Kapazitäten zur Anreicherung gewesen und die Beendigung der nuklearen Bedrohung durch den "weltweit größten staatlichen Sponsor des Terrors", erklärte Trump. Auf den Stützpunkten des US-Militärs in der Region – etwa im Irak, in Katar oder in Kuwait – sind US-Medien zufolge insgesamt gut 40.000 Soldaten stationiert.

Ob die Islamische Republik ungeachtet dieser scharfen Drohung Vergeltung gegen US-Stützpunkte in der Region üben wird, bleibt abzuwarten. Irans Außenminister Abbas Araghtschi drohte jedoch bereits mit Konsequenzen. "Die Ereignisse von heute Morgen sind ungeheuerlich und werden dauerhafte Folgen haben", schrieb der Minister auf der Plattform X.

Zuspruch und Kritik im US-Kongress

Im US-Kongress stießen die Angriffe ein geteiltes Echo. Mehrere prominente Republikaner stellten sich hinter die Entscheidung von Präsident Trump. Unter anderem der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wie Trump Republikaner, sagte: "Das entschlossene Handeln des Präsidenten verhindert, dass der weltweit größte staatliche Terrorunterstützer, der 'Tod für Amerika' skandiert, in den Besitz der tödlichsten Waffe der Welt kommt."

Doch auch unter Trumps Republikanern gab es Kritik: "Das ist nicht verfassungskonform", sagte der Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky und bezog sich dabei auf das Recht des Kongresses, anderen Ländern den Krieg zu erklären.

Die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez ging weiter und sagte, Trumps Vorgehen rechtfertige klar ein Amtsenthebungsverfahren. Der demokratische Senator Tim Kaine sagte, Trump habe ein "schreckliches Urteilsvermögen" an den Tag gelegt. Senator Chuck Schumer forderte, umgehend über den Fall in seiner Parlamentskammer zu beraten.

Israels Premier Netanjahu lobt "mutige Entscheidung"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einer "mutigen Entscheidung" des US-Präsidenten. "Ihre mutige Entscheidung, die nuklearen Anlagen Irans mit der gewaltigen und gerechten Macht der Vereinigten Staaten ins Visier zu nehmen, wird die Geschichte verändern", sagte Netanjahu in einer Video-Botschaft. Vor den Angriffen hatte Trump betont, der Iran dürfe niemals in den Besitz einer Atombombe gelangen. Eigentlich war er mit dem Ziel zur Wahl angetreten, die USA nicht in neue Kriege zu führen.

Iran bestätigt Angriffe: Keine erhöhten Strahlenwerte gemessen

Der Iran bestätigte einen Angriff auf die Atomanlagen des Landes. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete allerdings nur, dass ein Teil des Bereichs um die Uran-Anreicherungsanlage Fordo beschädigt worden sei. Sie zitierte einen Sprecher des Krisenstabs der betroffenen Provinz Ghom, demzufolge die Lage in den Gebieten nun jedoch wieder ruhig sei. Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter der Provinz Isfahan bestätigte laut der mit den mächtigen Revolutionsgarden verbundenen Nachrichtenagentur Tasnim zudem Angriffe "in der Nähe" der Atomanlagen von Isfahan und Natans.

Den iranischen Behörden zufolge sind bisher keine erhöhten Strahlenwerte gemessen worden. Es seien "keine Anzeichen für eine Kontamination festgestellt" worden, erklärte das der iranischen Atomenergiebehörde unterstellte Nationale Zentrum für das Nukleare Sicherheitssystem am Sonntag. Es bestehe daher "keine Gefahr" für die rund um die Anlagen lebenden Menschen.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP.