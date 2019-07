USA erneut von schwerem Erdbeben erschüttert

Der Gouverneur von Kalifornien hat für die betroffene Region den Notstand ausgerufen. Auf diese Weise können schneller Einsatzkräfte und Gelder mobilisiert werden.

Schwerste Erdbeben seit 20 Jahren

Am Donnerstag war in Südkalifornien ein Erdbeben mit einer Stärke von 6,4 registriert worden. Es folgten zahlreiche Nachbeben. Seismologen warnten bereits davor, dass noch größere Beben folgen könnten. Berichte über Todesopfer oder Schwerverletzte gab es nicht.

Der US-Westküstenstaat gilt als sehr anfällig für Erdbeben: Auf einer Länge von knapp 1.300 Kilometern zieht sich der San-Andreas-Graben durch Kalifornien. An der tiefreichenden Störung in der Erdkruste schiebt sich die pazifische Platte nach Nordwesten und reibt sich am nordamerikanischen Kontinent. Dabei bauen sich gewaltige Spannungen in der Erdkruste auf, die sich in Erdbeben entladen können.