28.01.2019, 22:26 Uhr

USA erlassen Sanktionen gegen Venezuelas Ölsektor

Die USA gehen mit Sanktionen gegen den wichtigen Ölsektor Venezuelas vor. Das kündigte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington an. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA.