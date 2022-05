US-Senat gegen Vorstoß für landesweites Abtreibungsgesetz

Ein Gesetzentwurf der US-Demokraten, der ein Recht auf Abtreibung auf Bundesebene gesetzlich verankern sollte, ist wie erwartet im Senat gescheitert. Die Kongresskammer stimmte mit 51 zu 49 Stimmen dagegen, die Vorlage überhaupt formell zur Abstimmung zuzulassen.

Demokraten wollten Positionen zu Abtreibung klar machen

Der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, hatte das Votum trotz der absehbaren Niederlage forciert, damit sich die Senatoren vor der Zwischenwahl im November öffentlich zu dem umstrittenen Thema positionieren mussten. Das Repräsentantenhaus hatte im September einen Gesetzentwurf mit fast identischem Inhalt zu der Vorlage des Senats verabschiedet.

Supreme Court entscheidet in kommenden Wochen

Wegen eines durchgestochenen Urteils–Entwurfes wird in Washington davon ausgegangen, dass das Oberste Gericht, wo konservative Richter über eine 5:4-Mehrheit verfügen, in den kommenden Wochen die bisherige Regelung aufhebt. Diese erkennt auf der Grundlage des Urteils "Roe vs. Wade" von 1973 ein landesweites Recht auf Abtreibung an.

Nach einer Aufhebung der Entscheidung wären die einzelnen Bundesstaaten für entsprechende Gesetze zuständig. Umfragen zufolge befürwortet eine Mehrheit der US-Bürger die Beibehaltung der jetzigen Rechtslage.