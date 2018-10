USA diskutieren Verantwortung für Radikalisierung und Gewalt

Die Attacke in Pittsburgh war der tödlichste Angriff auf Juden in der Geschichte der USA - und es war der Höhepunkt einer Entwicklung, warnt die Anti-Defamation League. Die Organisation richtet sich gegen die Diffamierung von Juden.

Schwarz-weiß Rhetorik schafft Feindbilder

Laut ihren Zahlen gab es im vergangenen Jahr fast 2.000 Vorfälle gegen Juden, über 700 mehr als im Vorjahr. Außerdem finde sich in den sozialen Medien immer mehr antisemitische Rhetorisch. George Selim von der Anti-Defamation League sagte dem Radiosender NPR: "Wenn antisemitische Rhetorik, kodierte Botschaften, extreme Rhetorik in der öffentlichen Debatte zugelassen werden, ohne Verurteilung, von höchsten Amtsträgern: Das ist ein grünes Licht für Antisemiten und Islam-Gegner, weiter so zu handeln."

Generell hat es in den vergangenen fünf Jahren einen Anstieg von Attacken gegeben, von unzufriedenen, psychisch instabilen Angreifern, sagte John Cohen, Heimatschutz-Experte an der Rutgers Universität. Die Angreifer würden von der politischen Rhetorik ermutigt: "Die neueste Bedrohung, die wir beobachten: die feindselige, lagerspezifische, politische Rhetorik, die zu oft in unserem politischen Prozess verwendet wird, hat die gleichen Auswirkungen auf die gleiche Art von Leuten wie Videos des islamischen Staats und anderes extremes Material in den sozialen Medien."

Der Ton in der Politik muss wieder gemäßigt werden

Die Politiker müssten aufhören, ihre Gegner zu dämonisieren. Ein großes Problem sei auch, dass Bedrohungen und Probleme dramatisiert und überhöht würden.

Verbal abrüsten - diesen Appell gibt es in allen Parteien, zum Beispiel vom Demokraten Jeh Johnson, Heimatschutzminister unter Präsident Obama. Johnson sagte bei CNN: "Es sollte ein Weckruf für alle Amerikaner sein, darauf zu dringen, dass ihre Politiker den Ton mäßigen und sich wieder anständig verhalten. Es gibt gestörte Individuen, die meinen, Wandel herbeiführen zu können mit einem Sturmgewehr oder Rohrbomben. Wenn ich heute Minister wäre. würde ich den Präsidenten in die Pflicht nehmen. Er hat das größte Megaphon, er könnte einen neuen Ton setzen."

Anhänger des Präsidenten weisen Kritik an ihm vehement zurück. Präsidenten-Beraterin Kellyanne Conway sagte am Morgen: "Sie können alle seine Äußerungen nachlesen, nach allen Tragödien in seiner Amtszeit: Seine Worte waren bewegend, ermutigend und entschieden nicht parteiisch."

Für Trump sind die Medien schuld

Trump hat sich so geäußert, gleichzeitig hat er aber mit seinen Angriffen auf den politischen Gegner weitergemacht. Aus Trumps Sicht ist er nicht für die feindselige Rhetorik verantwortlich - es seien die Medien, für ihn die "wahren Volksfeinde". Sie sollten ihre offen feindselige Berichterstattung einstellen: "Ich denke, ich bin abgemildert, ich könnte noch mehr aufdrehen. Die Medien sind extrem unfair zu mir, zu den Republikanern."

In einer Woche wird in den USA nämlich ein neuer Kongress gewählt, der Präsident wirft sich mit aller Kraft in den Wahlkampf, um seinen Republikanern die Mehrheit zu sichern. Nach den Briefbomben-Funden der vergangenen Woche bedauerte er, dass die Bomben die Nachrichten bestimmten und damit vom Wahlkampf ablenkten.