USA: Biden hebt Visabeschränkungen auf

Wieder grünes Licht für Fachkräfte mit und ohne Abitur, für Studenten, Praktikanten, Au-Pair und Greencard-Bewerber: US-Präsident Biden hat Einreiseverbote und Visabeschränkungen für sie wieder aufgehoben.

Verhängt hatte sie sein Vorgänger, schon zu Beginn der Corona-Pandemie. Das sei nötig, um angesichts hoher Arbeitslosigkeit die US-Bürger vor weiterer Konkurrenz zu schütze, so Trump damals. Nur für medizinische Fachkräfte machte er eine Ausnahme.

200.000 ausländische Fachkräfte ausgesperrt

Biden sieht das ganz anders: Diese Einreiseverbote hätten den USA nicht genützt, sondern geschadet: weil so Familien unnötig getrennt worden seien. Weil Menschen mit Aussicht auf Greencard ihre Chance auf den amerikanischen Traum nicht verwirklichen konnten. Und weil US-Firmen nicht wie sonst auf Talente aus aller Welt zurückgreifen konnten, so der Präsident in seiner Bekanntmachung.

Er wies die zuständigen Ministerien an, seine Entscheidung umzusetzen. Einen Stichtag nannte er nicht. Trumps Einreiseverbote - die er im März 2020 verhängt und später noch erweitert und verlängert hatte - waren von US-Wirtschaftsvertretern scharf kritisiert worden. Nach Berechnungen der Denkfabrik Brookings wurden so mindestens 200.000 ausländische Fachkräfte und ihre Angehörigen ausgesperrt. Das habe allein die 500 umsatzstärksten US-Unternehmen 100 Milliarden US-Dollar gekostet.