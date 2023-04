USA-Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai verärgert Peking

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat die taiwanesische Präsidentin, Tsai Ing-wen, in Kalifornien getroffen. Die beiden kamen am Mittwoch (Ortszeit) in der Ronald-Regan-Präsidentenbibliothek in der Stadt Simi Valley nordwestlich von Los Angeles zusammen. Tsai bedankte sich bei ihrem Besuch für die Unterstützung der USA für ihr Land. Aus China kommen derweil kritische Töne.

Tsai spricht von bedrohter Demokratie

Die Begegnung fand bei einem Zwischenstopp Tsais auf dem Rückweg von ihrer Mittelamerika-Reise statt und war nicht als offizieller Besuch deklariert. McCarthy begrüßte Tsai bei ihrer Ankunft als "große Freundin Amerikas". Neben McCarthy , der nach dem Präsidenten und seiner Stellvertreterin die Nummer drei in der staatlichen Rangfolge der Vereinigten Staaten ist, nahmen mehr als ein Dutzend republikanische und demokratische Mitglieder des amerikanischen Abgeordnetenhaus an dem Treffen teil.

Präsidentin Tsai bedankte sich bei den USA für deren fortwährende Unterstützung für Taiwan. Diese Unterstützung versichere dem taiwanesischen Volk, "dass wir nicht isoliert sind und dass wir nicht alleine sind", sagte sie. "Wir befinden uns wieder einmal in einer Welt, in der die Demokratie bedroht ist". Insbesondere dankte sie Abgeordneten beider Parteien dafür, Taiwans Möglichkeiten der Selbstverteidigung zu stärken.

McCarthy: Waffenlieferungen der USA an Taiwan wie geplant

McCarthy sagte, er glaube, die Verbindung zwischen den USA und Taiwan sei heute stärker als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seines Lebens. Mit Blick auf die Spannungen mit China erklärte er: "Wir werden für die Menschen in Amerika und Taiwan weiter Wege finden zusammenzuarbeiten, um wirtschaftliche Freiheit, Demokratie, Frieden und Stabilität zu fördern". Dabei betonte er, dass es sich bei dem Besuch um ein überparteiliches Treffen von Kongressmitgliedern handele.

Ein gemeinsamer Glaube an Demokratie und Freiheit sei "das Fundament" einer dauerhaften Beziehung, sagte McCarthy zu Tsai. Die Freundschaft des amerikanischen und taiwanischen Volkes sei von großer "Wichtigkeit für die freie Welt". "Wir werden unsere Verpflichtungen einhalten und unser Bekenntnis zu unseren gemeinsamen Werten, hinter denen alle Amerikaner vereint sind, bekräftigen", sagte er.

McCarthy erklärte zudem, dass die beabsichtigten Waffenlieferungen der USA an Taiwan wie geplant erfolgen würden. Er bezeichnete die Lieferung von Waffen als den "besten Weg, einen Krieg zu verhindern". Das Beispiel der Ukraine habe gezeigt, dass Sanktionen allein "jemanden, der einen Krieg führen will, nicht aufhalten", so der Vorsitzende des Repräsentantenhauses vor Journalisten.

Erste Begegnung auf amerikanischem Boden seit knapp 45 Jahren

Die Zusammenkunft gilt als historisches Ereignis. Es ist das erste bekannte Treffen eines Präsidenten oder einer Präsidentin des US-Abgeordnetenhauses und einer taiwanischen Präsidentin auf amerikanischem Boden seit die USA die offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan 1979 abbrachen und sie mit der Volksrepublik China aufnahmen.

Wie die meisten Länder der Welt, erkennen auch die USA Taiwan nicht offiziell als souveränen Staat an, um nicht gegen die von Peking festgesetzte "Ein-China-Politik" zu verstoßen. Die Volksrepublik China besteht darauf, dass es nur einen chinesischen Staat geben könne, dessen einzig legitime Regierung in Peking sei. Obwohl Taiwan seit 1949 eine unabhängige Regierung hat, betrachtet Peking die demokratische Insel als Teil der Volksrepublik China und hat in der Vergangenheit immer wieder mit der Invasion der Insel gedroht.

Chinesische Führung wertet Treffen als Provokation

Bereits vor dem Treffen hatte die chinesischen Regierung die geplante Zusammenkunft kritisiert und davor gewarnt. Nun verschärfte Peking den Ton abermals. China werde auf "den schwerwiegenden Fehler der geheimen Absprache zwischen den USA und Taiwan" mit "wirksamen und entschlossenen Maßnahmen" reagieren, um die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, hieß es in einer Mittelung des chinesischen Außenministeriums nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Die Taiwan-Frage sei "eine rote Linie, die in den Beziehungen zwischen China und den USA nicht überschritten werden darf", fügte das Außenministerium hinzu.

Auch das chinesische Verteidigungsministerium verurteilte das Treffen. "Wir lehnen jede Form der offiziellen Interaktion zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan sowie jeden Besuch eines führenden Vertreters Taiwans in den USA (...) entschieden ab", erklärte das Ministerium laut Xinhua.

Taiwan meldet chinesische Militäraktivitäten vor Küste

Taiwans Verteidigungsministerium meldete indes, dass ein chinesischer Hubschrauber und drei Kriegsschiffe in der Nähe der Insel gesichtet worden seien. "Ein Hubschrauber und drei Schiffe der chinesischen Armee wurden heute um 6.00 Uhr morgens in der Nähe von Taiwan entdeckt", so eine Erklärung des Ministeriums. Taiwanische Streitkräfte würden "auf diese Aktivitäten reagieren", hieß es weiter.