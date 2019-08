Auf einer Podiumsdiskussion des Brookings Instituts in Washington über autonome Waffen und Internationales Recht setzte sich der der frühere Generalmajor der US-Armee Charles Dunlap für die neue Technologie ein:

"Es könnte in Zukunft ethisch nicht vertretbar und womöglich illegal sein, auf autonome Waffensysteme zu verzichten. Artikel 51 des erste Zusatzprotokolls zur Genfer Konvention verlangt von Befehlshabern, Methoden und Waffen einzusetzen, die Zivilisten am besten schützen. Und das könnte womöglich ein autonomes System sein." Charles Dunlap, Ex-Generalmajor

Will das Pentagon Killer-Roboter?

Auf der anderen Seite ist die Sorge vor den Gefahren autonomer Waffen auch in den Vereinigten Staaten groß: So machte das Pentagon Anfang des Jahres Schlagzeilen. Das US-Verteidigungsministerium beschrieb im Internet Anforderungen an ein Programm namens ATLAS.

Die neue Technik soll Panzern die Fähigkeit verleihen, Ziele autonom oder halbautonom zu erfassen, zu identifizieren und anzugreifen - und zwar drei Mal schneller als das Soldaten gelingt. Als das Pentagon später korrigierte, das System sei nur zur Unterstützung der Soldaten gedacht, war das Bild vom nicht mehr stoppbaren Killer-Roboter schon im Umlauf.

Ruf nach mehr Kontrolle

Wissenschaftler wie Stuart Russel von der von der Universität Berkeley in Kalifornien setzen sich für einen Bann autonomer Waffensysteme ein. Sie vermissen Kontrolle für die neue Technologie.

In den Vereinigten Staaten gibt es traditionell wenig staatliche Vorgaben. Deshalb sind es Wissenschaftler und Entwickler, die die Diskussion anstoßen. Liz O’Sullivan verließ Clarifai, eine Firma zur Gesichtserkennung - weil die Unternehmens-Führung nicht auf Aufträge des Verteidigungsministerium verzichten wollte, so O’Sullivain im Radiosender NPR:

"Die Menschen, die diese Unternehmen leiten sind technologisch Zukunftsbesessene. Sie glauben, dass Technologie die Welt retten wird. Man müsse alles möglich machen, was geht und dann sehen was passiert. Aber es gibt viele von uns, die fragen: Sollen wir überhaupt so weit gehen?" Liz O’Sullivan

Google hat ethische Zweifel

Im Sommer 2018 ließ Google einen Vertrag mit dem Pentagon zu künstlicher Intelligenz, das Projekt Maven, auslaufen, nachdem Mitarbeiter ethische Zweifel an der Arbeit vorgebracht hatten. Google ist nach Informationen der Internet-Seite The Intercept aber weiter an Start-ups beteiligt, die Aufträge des Militärs haben.

In einer Dienstanweisung des Pentagon heißt es, autonome und halbautonome Waffensysteme sollten so gebaut werden, dass Befehlshaber noch Einfluss haben auf die Anwendung von Gewalt. Die Sorge ist, dass die Entscheidungen so schnell fallen, dass Menschen gar nicht mehr eingreifen können.