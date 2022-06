US-Wettbewerb: Das ist der hässlichste Hund der Welt

Sie sind keine Schönheiten und würden bei Rassehunde-Wettbewerben sicher keinen Pokal gewinnen, beim Wettbewerb in Kalifornien schon. In Petaluma wurde nun der hässlichste Hund der Welt gekürt. Der Gewinner in diesem Jahr heißt "Mr. Happy Face".

Hund aus Tierrettungsstation gewinnt Wettbewerb

Besitzerin Jeneda Benally hat ihren Hund aus einer Tierrettungsstation aufgenommen und sie verliebte sich sofort in ihn. "Er kam und humpelte einfach raus. Und er war das glücklichste, schönste Geschöpf, das ich je in meinem Leben getroffen hatte. Er hat einfach so viel Liebe", sagte die 48 Jahre alte Hundemutter.

"Liebenswertester Hund der Welt"

"Es fühlt sich unglaublich an, dass wahre innere Schönheit erkannt wird." Sie habe nicht das Gefühl, den hässlichsten Hund der Welt zu haben. "Ich weiß, dass ich den liebenswertesten Hund der Welt habe", so Benally. Der Wettbewerb findet seit vielen Jahren statt, wegen der Corona-Pandemie war er in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen.