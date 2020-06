US-Wahlkampf während Corona: Teilnahme auf eigene Gefahr

In knapp fünf Monaten wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Der Wahlkampf nimmt an Fahrt auf - trotz Corona. Wer live dabei sein möchte, tut dies allerdings auf eigene Gefahr. Besucher bei Wahlkampfauftritten von US-Präsident Donald Trump müssen bestätigen, dass sie im Falle einer Ansteckung mit Covid-19 die Veranstalter nicht für die Erkrankung und mögliche Folgen haftbar machen können. Das ging aus einem Hinweis bei der Online-Registrierung für eine Wahlkampfveranstaltung kommende Woche Freitag in Tulsa (Oklahoma) hervor. Wer sich registriere, erkenne an, dass an jedem öffentlichen Ort, an dem Personen anwesend sind, Ansteckungsgefahr bestehe.

"Willkommensparty für weiße Rassisten"

In Tulsa will Trump seinen seit Anfang März wegen der Corona-Pandemie ruhenden Wahlkampf wieder aufnehmen. Mit seinen Plänen für die Wahlkampfkundgebung stieß Trump auf Kritik - nicht nur wegen Corona, sondern vor allem aufgrund der Symbolkraft von Datum und Ort: Trump will die geplante Kundgebung am 19. Juni abhalten, also am Feiertag Juneteenth, an dem die Abschaffung der Sklaverei in Amerika begangen wird. Anstoß nahmen schwarze Politiker darüber hinaus daran, dass der Präsident ausgerechnet Tulsa ausgewählt hat. Die Stadt war im Jahr 1921 Schauplatz eines Massakers von Weißen an schwarzen Bewohnern eines wirtschaftlich erfolgreichen Bezirks.

"Dies ist nicht nur ein Augenzwinkern an die Adresse weißer Rassisten - er schmeißt für sie auch noch eine Willkommensparty", rügte die kalifornische Senatorin Kamala Harris auf Twitter mit Blick auf Trumps geplante Kundgebung in Tulsa. Erst vor einer Woche hatte Tulsa an den 99. Jahrestag der Übergriffe mit rund 300 Toten erinnert, die als eine der blutigsten Attacken auf Schwarze in die Geschichte Amerikas eingegangen sind.