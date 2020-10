US-Wahl: Welche Promis unterstützen welchen Kandidaten?

Kanye West - vom Trump-Fan zum Konkurrenten

Auch Kanye West galt lange als Unterstützer von Donald Trump. Bei einem Besuch im Weißen Haus hat der Rapper stolz die rote Kappe mit Trumps Slogan "Make America Great Again" getragen. Im Juli 2020 kündigte er allerdings an, in diesem Jahr selbst als US-Präsident kandidieren zu wollen.