US-Wahl-Ticker: Von der Leyen freut sich auf enge Zusammenarbeit

13.34 Uhr: Iran ruft Biden zur Rückkehr zum internationalen Atomabkommen auf

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat den designierten US-Präsidenten Joe Biden aufgefordert, zum internationalen Atomabkommen zurückzukehren. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte die USA 2018 einseitig aus dem Deal zurückgezogen, mit dem der Konflikt um das iranische Atomprogramm entschärft werden sollte, und danach Sanktionen gegen Teheran verhängt, die Irans Wirtschaft weit zurückwarfen. Die Spannungen zwischen beiden Ländern heizten sich zeitweise bis zum Rand einer militärischen Konfrontation auf.

"Jetzt ist eine Gelegenheit für die nächste US-Regierung gekommen, vergangene Fehler gut zu machen und auf den Weg zur Einhaltung internationaler Vereinbarungen durch Respektierung internationaler Normen zurückzukehren", zitierte die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna Ruhani am Sonntag.

13.24 Uhr: Emirate und Jordanien gratulieren Biden nach US-Wahl

Der Kronprinz Abu Dhabis und faktische Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, hat Joe Biden zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Unsere aufrichtigen Wünsche für weitere Entwicklung und Wohlstand für das amerikanische Volk", schrieb er bei Twitter. "Die VAE und die USA sind Freunde und Verbündete mit einer historisch starken Partnerschaft, die wir gemeinsam stärken wollen." Die Emirate zählen zu den wichtigsten Verbündeten der USA im arabischen Raum.

Auch aus Jordanien kamen Glückwünsche. König Abdullah II. teilte auf Twitter mit: "Ich freue mich, die solide historische Partnerschaft zwischen Jordanien und den Vereinigten Staaten weiter voranzutreiben im Interesse unserer gemeinsamen Ziele von Frieden, Stabilität und Wohlstand." Jordanien ist ebenfalls wichtiger Partner der USA, dort sind mehr als 3000 US-Soldaten stationiert.

13.16 Uhr: Ungarns Regierungschef Orban gratuliert Biden zum Wahlerfolg

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat dem demokratischen Kandidaten Joe Biden zum Erfolg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Dies bestätigte ein Sprecher Orbans am Sonntag gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur MTI. Der rechtsnationale Regierungschef habe Biden einen Brief geschickt, in dem er ihm zum erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf gratuliert habe, sagte der Sprecher. "Zur Bewältigung Ihrer außerordentlich verantwortungsvollen Aufgaben wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und fortwährende Erfolge", zitierte der Sprecher aus dem Brief.

12.32 Uhr: Steinmeier: Chancen der Wahl Bidens beherzt ergreifen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Chancen des Siegs Joe Bidens bei der US-Präsidentenwahl für eine Erneuerung der Beziehungen zu den USA zu nutzen. "In den für uns wirklich existenziellen Fragen könnte der Unterschied zwischen den schwierigen, ja zerstörerischen letzten vier Jahren und dem, was die kommenden vier Jahre an Chancen bieten, kaum größer sein", schreibt er in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Vieles sei beschädigt, aber noch nicht zerstört. "Nutzen wir die Chance, gemeinsam mit einem von Joe Biden regierten Amerika die Demokratie und die Kraft der Vernunft in unseren Gesellschaften zu erneuern."

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind unter dem "America first"-Präsident Donald Trump auf einen Tiefpunkt abgestürzt. Mit Biden werde es wieder ein Amerika geben, das um die Bedeutung von Allianzen und Verbündeten wisse, betont Steinmeier. "Ein Amerika, das seine Macht nicht allein als Macht über andere versteht, sondern als Macht zum Erreichen gemeinsamer Ziele." Mit einer Rückkehr der USA zu gemeinsamen Idealen biete sich die Chance, der Erosion der internationalen Ordnung Einhalt zu gebieten.

Nun sei es wichtig, nicht lange bei den Gratulationen zu verweilen, sondern uns gemeinsam an die Arbeit machen. "Amerika hat sich entschieden. Darin liegt Deutschlands Chance. Es ist unsere Verantwortung, sie auch beherzt zu ergreifen."

11.39 Uhr: Industrie in Deutschland hofft mit Biden auf "Neustart auf Augenhöhe"

Nach den massiven Handelskonflikten zwischen den USA und der EU erhofft sich die deutsche Industrie vom kommenden US-Präsidenten Joe Biden einen "Neustart auf Augenhöhe". In einer Mitteilung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) vom Sonntag erklärte Industriepräsident Dieter Kempf: "Es muss jetzt nach der Trump-Ära darum gehen, unsere Beziehungen wiederzubeleben und das beschädigte Vertrauen neu aufzubauen."

Kempf appellierte an Biden, das "riesige Potenzial" des transatlantischen Marktes ernst zu nehmen. Der BDI hofft nun auch darauf, dass der seit Jahrzehnten währende Streit um Airbus- und Boeing-Subventionen in Verhandlungen beigelegt werden kann. "Die Zölle, die die USA inzwischen erheben, belasten die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte Kempf. "Wir setzen darauf, dass der zukünftige US-Präsident die EU wieder als Verbündeten behandelt."

11.18 Uhr: Irakischer Präsident sieht in Biden einen "Freund" und "Partner"

Der irakische Präsident Barham Salih hat Joe Biden zu seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Biden sei ein "Freund und vertrauenswürdiger Partner für den Aufbau eines besseren Irak", schrieb Salih am Samstagabend auf Twitter auf Arabisch und Englisch. "Wir freuen uns darauf, daran zu arbeiten, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und Frieden und Stabilität im gesamten Nahen Osten zu stärken", so Salih weiter.

Der Irak kämpft derzeit immer noch mit den Folgen des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, die mehrere Tausend der vor Ort unterstützenden Soldaten aus dem Irak abzuziehen.

10.42 Uhr: Bulgariens Regierungschef möchte Partnerschaft mit USA vertiefen

Bulgariens bürgerlicher Regierungschef Boiko Borissow hat Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris nach deren Sieg bei der Präsidentschaftswahl in den USA gratuliert. "Ich möchte die Entschlossenheit der bulgarischen Regierung bestätigen, zur Vertiefung der Partnerschaft mit den USA und zur Stärkung der transatlantischen Zusammenarbeit zu arbeiten", schrieb Borissow auf Facebook.

Die Regierung des südöstlichen EU-Landes, das auch Nato-Mitglied ist, setzt auf eine "strategische Partnerschaft" mit den USA. So werden zusammen mit den USA in dem Balkanland Militärstützpunkte betrieben, wo regelmäßig auch US-Truppen trainieren. Bulgariens Staatsbürger brauchen allerdings noch immer ein Visum für Reisen in die USA.

10.34 Uhr: Niederländischer Premier Rutte gratuliert Biden

Der niederländische Premier Mark Rutte hat Joe Biden zur Wahl zum US-Präsidenten und Kamala Harris zur Vize-Präsidentin gratuliert. "Im Namen des Kabinetts gratuliere ich Joe Biden und Kamala Harris herzlich zu ihrem Sieg bei der spannenenden amerikanischen Präsidentschaftswahl", erklärte Rutte am Samstagabend über Twitter. "Ich freue mich darauf, die gute Beziehung zwischen unseren Ländern fortzusetzen und hoffe ihn schnell persönlich zu sprechen".

09.58 Uhr: Biden-Wahl lässt Klimaschützer neue Hoffnung schöpfen

Die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten gibt Klimaschützern neue Hoffnung für den Kampf gegen die Erderwärmung. Der 77-Jährige hatte im Wahlkampf angekündigt, dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beizutreten, das Donald Trump aufgekündigt hatte. Er bekannte sich auch zu dem Ziel, den Treibhausgas-Ausstoß der USA bis 2050 unterm Strich auf Null zu bringen - die Vereinigten Staaten sind nach China das Land mit dem zweitgrößten Klimagas-Ausstoß der Welt. Entsprechend erfreut zeigten sich Wissenschaftler und Aktivisten über den Wahlausgang.

So sprach Deutschlands Greenpeace-Chef Martin Kaiser sprach von einem "Sieg der Demokratie und der Klimabewegung". Der Leiter des NewClimate Instituts, Niklas Höhne, sagte, internationale Absprachen könnten nun wieder einstimmig beschlossen werden.

09.10 Uhr: Afghanistans Präsident gratuliert Biden und Harris

Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat Joe Biden und Kamala Harris zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Afghanistan freue sich auf die Fortführung und Vertiefung der vielschichtigen strategischen Partnerschaft, schrieb Ghani am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

In Afghanistan wurde das Ergebnis der US-Wahl mit Spannung erwartet. Die USA sind im Afghanistankonflikt der größte internationale Truppensteller. Ende Februar hatten die USA mit den islamistischen Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das einen Abzug der Nato-Truppen vorsieht. Im Gegenzug verpflichteten sich die Taliban zu Friedensgesprächen mit Kabul, die im September aufgenommen wurden.

07.05 Uhr: Iran hofft auf Politikwechsel in den USA

Der Iran hofft nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden auf einen Politikwechsel. "Die Ära von Donald Trump und seinem abenteuerlustigen und kriegstreiberischen Team sind endgültig vorbei ... wir hoffen, dass die USA nun ihre destruktive Politik ändern werden", schrieb Vizepräsident Ishagh Dschahangiri auf Twitter. Die USA sollten nach der Wahl zu ihren internationalen Verpflichtungen wieder zurückkehren, so der Vizepräsident. Dem Iran geht es insbesondere, wie auch von Präsident Hassan Ruhani am Samstag angesprochen, um eine Rückkehr der USA zum Wiener Atomabkommen sowie Aufhebung der geltenden Sanktionen.

US-Präsident Donald Trump war 2018 nicht nur aus dem Atomdeal ausgestiegen, der dafür sorgen sollte, dass der Iran sein Atomprogramm nur mit einem niedrigen Urananreicherungsgrad zu zivilen Zwecken nutzt und keine Atombombe bauen kann. Er hatte auch neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Diese stürzten das Land in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte, die durch die Corona-Pandemie noch weiter verschärft wurde. Sollten die Sanktionen aufgehoben werden, könnte auch der Ölexport als wichtigste Einnahmequelle des Iran wieder anziehen.

06.35 Uhr: Südkorea will Beziehung zu USA weiterentwickeln

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat nach dem Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl die Hoffnung geäußert, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszubauen. "Unsere Allianz ist stark und die Verbindung zwischen unseren Ländern ist felsenfest", schrieb der linksliberale Moon in einer Glückwunschbotschaft an Biden und dessen gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris bei Twitter. Er habe große Erwartungen, die künftigen bilateralen Beziehungen weiterzuentwickeln.

Während der Amtszeit des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump waren die Beziehungen zwischen den beiden Alliierten öfters ins Trudeln geraten. Trump hatte unter anderem größere Zahlungen Südkoreas für die Stationierung der US-Soldaten im Land gefordert. Moon und Trump hatten gegenüber Nordkorea eine Gipfeltreffen-Diplomatie mit dem Ziel verfolgt, das international isolierte Land von seinem Atomwaffenprogramm abzubringen. Beide trafen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mehrmals, und Moon vertrat die Ansicht, dass Trump den Friedensnobelpreis verdiene.

06.05 Uhr: Biden kündigt Plan gegen Corona-Pandemie an

Der voraussichtliche neue US-Präsident Biden will sich als erstes um eine Eindämmung der Corona-Pandemie in den USA kümmern. Biden sagte in einer Rede, schon morgen werde er einen wissenschaftlichen begründeten Plan dafür vorstellen. Dieser solle umgesetzt werden, sobald er das Amt am 20. Januar kommenden Jahres übernommen habe, so Biden. Der demokratische Kandidat hat nach den vorliegenden Auszählungsergebnissen die Mehrheit im Wahlmänner-Kollegium sicher. Biden kommt auf mindestens 279 Stimmen - 9 mehr als erforderlich. Außerdem führt er in Arizona und Georgia, die offiziell noch als "nicht entschieden" gewertet werden. Amtsinhaber Trump weigert sich aber weiter, die Ergebnisse anzuerkennen. Er hat in verschiedenen Staaten juristische Schritte eingeleitet. Da die Ergebnisse zum Teil sehr knapp sind, ist eine Überprüfung ohnehin vorgesehen.

05.50 Uhr: Netanjahu gratuliert Biden und Harris

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Joe Biden und seiner Stellvertreterin Kamala Harris nach deren Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. "Joe, wir haben seit fast 40 Jahren eine lange und herzliche persönliche Beziehung", schrieb Netanjahu bei Twitter. Er kenne Biden auch als "großen Freund Israels" und freue sich darauf, mit ihm und Harris zusammenzuarbeiten "um das besondere Bündnis zwischen den USA und Israel zu vertiefen".

Seinem engen Verbündeten, Amtsinhaber Donald Trump, dankte Netanjahu für die Freundschaft, die er Israel und Netanjahu persönlich gezeigt habe. Er dankte Trump "für die Anerkennung Jerusalems und der Golanhöhen, für die entschlossene Haltung gegenüber dem Iran, für die historischen Friedensabkommen" und dafür, dass er die Beziehungen zwischen Israel und den USA auf einen nie dagewesenen Höchststand gebracht habe.

02.45 Uhr: Biden dankt für "überzeugenden Sieg"

In einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache in seiner Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware erklärte der Kandidat der Demokraten vor jubelnden Fans: " Ich schwöre Ihnen, ein Präsident zu sein, der nicht spaltet, sondern Einheit sucht. Ich werde aus ganzem Herzen dafür arbeiten, das Vertrauen zu rechtfertigen und das Vertrauen derjenigen zu gewinnen, die mich nicht gewählt haben". Er habe sich um dieses Amt bemüht, um die Seele Amerikas wieder herzustellen und Amerika wieder weltweit Respekt zu verschaffen. Zuvor hatte die Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin dem amerikanischen Volk für die Rekordbeteiligung an der Wahl gedankt. Wörtlich sagte Kamela Harris: "Die Demokratie ist nur so stark, wie unsere Bereitschaft für sie zu kämpfen, sie zu beschützen und sie nie als selbstverständlich zu betrachten."