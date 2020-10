Ticker zur US-Wahl: In Texas schon jetzt mehr Wähler als 2016

16.10 Uhr: In Texas haben bereits mehr Menschen abgestimmt als 2016

Im US-Bundesstaat Texas haben per Briefwahl und vorzeitiger Abstimmung in Wahllokalen bereits mehr Menschen gewählt als bei der Präsidentenwahl 2016. Amtliche Daten zeigten am Freitag, dass bereits mehr als neun Millionen Wähler ihre Stimme abgegeben hatten. 2016 hatten insgesamt nur 8,97 Millionen Menschen abgestimmt. Die hohe Wahlbeteiligung lässt auf ein großes Interesse der Wähler schließen, daraus konnte aber zunächst nicht abgelesen werden, welche Partei davon profitieren würde. Der bevölkerungsreiche südliche Bundesstaat mit 38 Wahlleuten geht bei der Präsidentenwahl seit Jahrzehnten an Republikaner. US-Präsident Donald Trump liegt dort dieses Jahr in Umfragen nur sehr knapp in Führung.

16.00 Uhr: Fachzeitschrift nennt Trumps Corona-Politik "katastrophal"

Die weltweit angesehene medizinische Fachzeitschrift "The Lancet" hat die Corona-Politik von US-Präsident Donald Trump als "katastrophal" bezeichnet. Die Präsidentenwahl am 3. November sei "der richtige Moment, um Veränderungen zum Besseren einzuleiten", hieß es am Freitag in einem Leitartikel. In diesem wurde allerdings auch nicht ausdrücklich Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden unterstützt.

14:30 Uhr: Trump muss sich bei Flughafenkundgebung mit 250 Leuten "begnügen"

US-Präsident Donald Trump beschränkt einen Wahlkampfauftritt in Minnesota widerstrebend auf 250 Personen. "Wegen der die Redefreiheit unterdrückenden Diktate von Gouverneur Tim Walz und Justizminister Keith Ellison werden nur die ersten 250 Leute eingelassen", erklärte die Wahlkampftruppe des Präsidenten mit Blick auf eine Kundgebung auf einem Flughafen in Rochester. Das Gesundheitsministerium von Minnesota hat 28 Corona-Infektionen mit jüngsten Auftritten Trumps in dem US-Staat in Verbindung gebracht.

10.40 Uhr: Pulitzer-Preisträger Greenwald steigt wegen Streits um Biden-Artikel bei "The Intercept" aus

Der bekannte US-Journalist Glenn Greenwald ist im Streit um einen Artikel über den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden aus dem von ihm mitbegründeten investigativen Journalismus-Projekt "The Intercept" ausgestiegen.

Die Redaktionsspitze der Investigativ-Website habe sich geweigert, den Artikel zu veröffentlichen, falls er nicht "alle kritischen Abschnitte" über Biden entferne, erklärte Greenwald am Donnerstag. "The Intercept" wehrte sich gegen die Vorwürfe und warf Greenwald vor, "zweifelhafte Behauptungen" der Kampagne von US-Präsident Donald Trump wiederzugeben.

10.30 Uhr: Porträt von Donald Trump

Der Antipolitiker, der den Washingtoner Sumpf austrocknen will: Auch als Präsident verkaufte sich Donald Trump als Außenseiter im Politbetrieb. Damit kommt er bei seinen Fans immer noch gut an. Doch ein anderes Thema könnte ihn die Wiederwahl kosten.

10.20 Uhr: Porträt von Joe Biden

Er wäre der älteste Präsident in der Geschichte der USA: Joe Biden hat gute Chancen den Platz von Amtsinhaber Donald Trump im Weißen Haus einzunehmen. Mit dann 78 Jahren will der Demokrat vor allem auf ein Thema setzen: Versöhnung.

9.45 Uhr: Demokraten werfen Republikanern Tricksereien bei der Wahl vor

Die Demokraten werfen den Republikanern in einer Reihe von Fällen in Minnesota und im Rest des Landes vor, Kandidaten dritter Parteien zum Antreten animiert zu haben, um die Stimmen abzuschöpfen, die sonst wohl an demokratische Bewerber gegangen wären. Die Partei veröffentlichte am Mittwoch eine Mitteilung in der mehrere Rennen aufgeführt werden, bei denen die Demokraten auf Grundlage von Medienberichten von derartigen Aktivitäten der Republikaner ausgehen.

"Falsche Kandidaten aufzustellen, um Menschen um ihre Stimmen zu betrügen, ist ein neuer Tiefpunkt und zeigt, wie verzweifelt die Republikaner in Minnesota sind", erklärte Brian Evans, ein Sprecher der Partei Democratic-Farmer-Labor von Minnesota. Ein Sprecher der Republikaner in Minnesota äußerte sich zunächst nicht. Die Tageszeitung "The Star Tribune" berichtete über einen konkreten Fall, bei dem ein Drittkandidat von den Republikanern angeworben sein soll.

6.30 Uhr: Fernduell in Florida: Biden wirft Trump "Superspreader-Event" vor

Wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden am Donnerstag ein Fernduell im wichtigen Bundesstaat Florida geliefert. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen in der weiter grassierenden Corona-Pandemie griff Biden den Präsidenten scharf an. Dessen Großveranstaltungen seien "Superspreader-Events", bei denen Trump nicht nur Viren, sondern auch Zwietracht im Land verteile. Biden trat dabei vor einer kleinen Menge auf - die Besucher waren in rund 200 Autos gekommen. Sie mussten dabei stets in der Nähe ihrer Wagen bleiben, um die Abstandsregeln einzuhalten.

5.00 Uhr: Welche Rolle spielt das Internet im US-Wahlkampf?

Bei der US-Wahl werben die Kandidaten so stark wie nie im Netz um Wähler – wegen der Corona-Pandemie bleiben ihnen kaum andere Möglichkeiten. Wahlwerbung auf Facebook oder YouTube hilft den Parteien – und verändert die amerikanische Gesellschaft.