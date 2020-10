Joe Biden: Der nette Präsident von nebenan

"Wenn Sie eine Familie der Mittelschicht sind, dann haben Sie es im Moment schwer." Joe Biden sorgt sich um das amerikanische Volk. Er gibt sich einfühlsam, volksnah, versöhnlich. Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten geht auf Menschen zu. Das ist eine seiner größten Stärken. Sein Ziel ist es, die heillos zerstrittenen Amerikaner wieder zu versöhnen.

Das Alter ist seine größte Schwäche

Seine größte Schwäche: sein Alter. Zum Amtsantritt wäre der ehemalige Vizepräsident 78 Jahre alt. Der älteste US-Präsident aller Zeiten. "Gott sei Dank ist meine Gesundheit gut. Aber ich bin mir darüber im Klaren, dass jedem jederzeit –unabhängig vom Alter - etwas passieren kann. Aber ich verspreche Ihnen, ich würde nicht kandidieren, wenn ich nicht fit wäre", sagte Joe Biden in einem Interview im September.

Kritiker werfen ihm vor, er sei manchmal nicht präsent, habe kleinere sprachliche Aussetzer. Einige politische Gegner behaupten gar, er habe sein Stottern noch nicht ganz abgelegt. "Ich denke nicht, dass ich immer noch stottere. Aber ganz offensichtlich – sagen einige Leute – suche ich, wenn ich müde bin, für einen Moment nach Worten."

Bidens tragische Familiengeschichte

Geprägt wurde Joe Biden durch seine Lebensgeschichte. Mit 29 wird er Senator. Fast zeitgleich passiert eine private Tragödie: Seine erste Frau und seine einjährige Tochter sterben bei einem Autounfall, seine beiden kleinen Söhne werden schwer verletzt. Nur um ihnen jeden Abend Gute Nacht zu sagen, pendelt Joe Biden täglich von seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware nach Washington. Jeden Tag 120 Meilen, vier Stunden lang – und das über viele Jahre.

Der Höhepunkt seiner bisherigen Politkarriere: seine Vizepräsidentschaft unter Barack Obama. Auch deswegen kommt er vermutlich so gut bei Afroamerikanern und Latinos an. Der Demokrat spricht sich klar gegen Rassismus und für soziale Gleichheit im Land aus – und damit unterscheidet er sich immens vom amtierenden Präsidenten. "Viele Amerikaner – egal ob sie mich mögen oder nicht – sehen mich als Gegenentwurf zu Trump. Und das stimmt wahrscheinlich", sagt Biden über sich selbst.

Biden - ein Kandidat der Mitte

Politisch gilt Biden als ein Kandidat der Mitte: So ist er zum Beispiel für eine Weiterentwicklung der Krankenversicherung, fordert einen höheren Mindestlohn, will Jobs schaffen und sich gleichzeitig für den Klimaschutz stark machen. "Wir haben eine Klimakrise. Und Donald Trump will die noch nicht mal wahrhaben. Alles, was wir hören, ist Schwindel", so Biden.

Zweimal schon ging er als Kandidat ins Rennen ums Präsidentenamt. Zuletzt 2016, trat er nicht an, weil kurz zuvor sein Sohn Beau an einem Gehirntumor gestorben war. Nun also seine letzte Chance. Für den 77-Jährigen heißt es bei dieser Wahl: jetzt oder nie.