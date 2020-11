US-Wahl: Trump macht Weg frei für Amts-Übergabe an Biden

Trump erkennt weiterhin Wahl-Niederlage nicht an

Trotz eines ersten Schrittes weigert sich Trump weiterhin, seine Niederlage bei der Wahl am 3. November einzuräumen. So machte er am Montag deutlich, dass er weiterkämpfen wolle, und gab sich abermals siegessicher. Weiter behauptete er, der Sieg sei ihm durch massiven Wahlbetrug gestohlen worden.

Mehr als 30 Klagen seiner Anwälte wurden von Gerichten bereits abgewiesen. Mit dem neuen Entschluss habe er der GSA und seinem Team dennoch "im besten Interesse des Landes" empfohlen, dass sie "tun, was getan werden muss", so Trump auf Twitter.

Nachdem der wichtige Staat Michigan am Montag den dortigen Sieg von Biden offiziell bestätigte, übermittelte Emily Murphy, die Chefin der GSA, das entscheidende Schreiben an Biden. Dieses wurde anschließend vom Nachrichtensender CNN veröffentlicht. In dem Schreiben, bei dem es sich in normalen Wahljahren um eine Formalie handelt, wehrte sie sich gegen den Vorwurf, Biden aus "Angst oder Vetternwirtschaft" nicht früher als offensichtlichen Wahlsieger benannt zu haben. Zuvor war der Druck auf Murphy, die von Trump ernannt worden war, erheblich gestiegen.

Biden begrüßt Schritt von Trump

Bidens Übergangsteam bekommt nun Zugriff auf mehr als sechs Millionen Dollar aus der Staatskasse. Zudem dürfen seine Mitarbeiter jetzt offiziell mit Regierungsbeamten kommunizieren, was ihnen bisher verwehrt war und zur regen Nutzung informeller Kanäle führte. Sichtbar wird der formelle Beginn der Amtsübergabe auch an der Endung .gov, die das Biden-Team ab sofort für seine Internetauftritte nutzen kann.

Bidens Team begrüßte das Ende von Trumps Blockade am Montag als "notwendigen Schritt, um mit der Bewältigung der Herausforderungen zu beginnen, denen unser Land gegenübersteht". Bei Treffen mit aktuellen Regierungsbeamten werde man in den kommenden Tagen Maßnahmen in der Corona-Krise erörtern und einen Einblick in Fragen der nationalen Sicherheit bekommen.

Erste Ministerpositionen stehen bereits fest

Noch vor dem offiziellen Beginn des Übergangprozesses hatte der designierte US-Präsident Biden bekannt gegeben, wer Schlüsselpositionen in der Regierung besetzen soll. Als Außenminister nominierte er seinen langjährigen Berater Antony Blinken. Das Heimatschutzministerium soll der Exil-Kubaner Alejandro Mayorkas führen.

Der frühere Außenminister John Kerry soll Sonderbeauftragter für das Klima im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses werden. Übereinstimmenden Medienberichten will Biden zudem Ex-Notenbankchefin Janet Yellen an die Spitze des Finanzministeriums setzen - als erste Frau überhaupt.

Tausende Posten müssen neu besetzt werden

Seit Biden am 7. November von US-Medien zum Sieger der Präsidentenwahl ausgerufen wurde, demonstriert er Tatendrang, doch wegen Trumps Blockadehaltung waren ihm weitgehend die Hände gebunden. In den USA beginnen normalerweise gleich nach der Wahl eines neuen Präsidenten die gut zweimonatigen Vorbereitungen für den Machtwechsel.

In der Übergangszeit muss der Präsident nicht nur sein Kabinett zusammenstellen, sondern auch Tausende Posten im Weißen Haus, in Ministerien und in Behörden schnell neu besetzen. Rund 1.200 Personalien müssen dabei vom Senat abgesegnet werden.