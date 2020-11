Es wird knapp: Trump schneidet momentan besser ab als erwartet

Die "New York Times" brachte es früh auf den Punkt: "Democrats, hoping for a landslide, face a nail-biter", so die Schlagzeile der wichtigsten US-Zeitung im Internet. Übersetzt: Die Demokraten, die auf einen Erdrutschsieg gehofft hatten, müssen jetzt Fingernägel kauen. Das heißt für Joe Biden: Er muss warten – und um den von Umfragen vorhergesagten Sieg fürchten.

Im wichtigen Wechselwähler-Staat Florida etwa hat Donald Trump gewonnen. Insgesamt wird es am Tag nach der Wahl wohl kein Ergebnis geben. Entscheidend könnte am Ende Pennsylvania sein, der wichtigste "Swing State" im Mittleren Westen. Dort spielen die Briefwahl-Stimmen eine wichtige Rolle. Diese werden möglicherweise erst morgen oder übermorgen, also am Donnerstag oder Freitag fertig ausgezählt sein.

Joe Biden überrascht mit erster Pressekonferenz

Für eine Überraschung sorgte Joe Biden um 6:40 Uhr deutscher Zeit mit einem ersten Fernsehauftritt. Viele hatten erwartet, dass Donald Trump zuerst vor die Fernsehkameras treten würde, um frühzeitig seinen Sieg zu deklarieren. Nein, Biden kam ihm zuvor – und betonte: "Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind, diese Wahl zu gewinnen." Und weiter: "Es ist nicht vorbei, bevor nicht jede Stimme gezählt wurde".

Die Antwort von Donald Trump an die Demokraten via Kurznachrichtendienst Twitter: "Sie versuchen, die Wahl zu stehlen." Der verbale Schlagabtausch gibt einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte: eine erbitterte Auseinandersetzung um den Wahlsieg, die möglicherweise vor Gericht landet. Und die – so die Befürchtung vieler Ladenbesitzer, die in US-Städten ihre Fensterscheiben mit Sperrholzplatten gesichert haben – auch in gewalttätige Ausschreitungen münden könnte. Noch sind dies allerdings nur Befürchtungen.

US-Wahl: Eine Hängepartie ist wahrscheinlich

Klar ist: Eine zweite Amtszeit für Donald Trump ist nach aktuellem Stand durchaus möglich. Viel spricht für eine Hängepartie, die noch Stunden, wenn nicht Tage dauern könnte, bis sich ein klarer Trend ergibt. Und selbst nach einem offiziellen Endergebnis könnten die Gerichte ins Spiel kommen.

Vorbereitet auf Klagen in mehreren Bundesstaaten haben sich beide Seiten: Trumps Republikaner wie Bidens Demokraten.