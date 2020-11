US-Wahl 2020: Enges Rennen im Kampf um Florida

Bei den Stimmauszählungen der US-Wahl werden vor allem die Ergebnisse des Bundesstaates Florida besonders beobachtet. Der Swing State mit 29 Wahlleuten könnte entscheidende Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben. Nach ersten Auszählungen von zwei Drittel der Stimmen liegen US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden derzeit eng beieinander.

Schlüsselstaat Florida bei US-Wahl hart umkämpft

Im County Miami-Dade konnte Demokrat Biden hingegen weniger Stimmen erzielen als er voraussichtlich bräuchte, um den Staat zu gewinnen. Kommentatoren und US-Experten gingen deswegen davon aus, dass Trump Chancen hätte, den Bundesstaat für sich zu gewinnen.

Der US-Präsident war besonders in den letzten Tagen häufig in den Bundesstaat gereist, um Wähler zu akquirieren. Der Republikaner ist auf den Staat zwingend angewiesen: Sollte er hier Biden unterliegen, sinken seine Chancen auf eine Wiederwahl dramatisch. Sein Herausforderer hätte hingegen weitere Wege zum Sieg. Nach ersten Berichten der CNN liegt derzeit jedoch Biden bei der Stimmauszählung in Florida vorn. Fox News berichtet hingegen, dass Trump den Bundesstaat für sich gewinne.

Der Bundesstaat Florida gehört zu den Swing States, die bei der US-Wahl besonders hart umkämpft sind. Grund dafür ist, dass bei den US-Wahlen mal die Republikaner, ein anderes mal die Demokraten gewonnen haben.