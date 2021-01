BR24Live: Biden als 46. US-Präsident vereidigt

17.00 Uhr: Biden und Harris am Kapitol angekommen

Der künftige US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris sind zu ihrer Amtseinführung am Kapitol eingetroffen. Gemeinsam mit ihren Ehepartnern Jill Biden und Doug Emhoff betraten die beiden am Mittwoch das Kongressgebäude. Die Feier zur Amtseinführung wird auf den Stufen an der Westseite des Kapitols abgehalten.

Als erstes früheres Präsidentenpaar waren am Mittwochmorgen (Ortszeit) der Republikaner George W. Bush (2001 - 2009) und dessen Frau Laura am Kongressgebäude eingetroffen. Wenig später trafen auch die demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama (2009 - 2017) mit seiner Frau Michelle sowie Bill Clinton (1993 - 2001) und dessen Frau Hillary ein. Die Präsidentenpaare reisten jeweils in separaten Konvois an.

Der einzige weitere noch lebende Ex-Präsident, Jimmy Carter (96), hatte seine Teilnahme und die seiner Frau Rosalynn (93) bereits abgesagt. Das Paar ließ jedoch Glückwünsche übermitteln. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte sich das hochbetagte Paar meist an seinem Wohnsitz in Plains im US-Staat Georgia aufgehalten. Der scheidende Präsident Donald Trump dagegen erweist als erster US-Staatschef der jüngeren Geschichte seinem Nachfolger Biden nicht die Ehre, an dessen Amtseinführung teilzunehmen.