US-Ticker: Amtseinführung von Biden - Thunberg verhöhnt Trump

15.15 Uhr: Biden will Trump in Antrittsrede kaum erwähnen

In seiner Antrittsrede als US-Präsident will Joe Biden seinen scheidenden Vorgänger Donald Trump kaum erwähnen, sondern vielmehr in die Zukunft blicken. Dies teilten zwei ranghohe Vertreter des künftigen Kommunikationsteams im Weißen Haus mit.

Bidens Ansprache werde zwar "auf den Moment eingehen, in dem wir gerade sind, aber auch eine Vision für die Zukunft darlegen", sagte seine designierte Kommunikationsdirektorin Kate Bedingfield in der ABC-Sendung "Good Morning America" am Mittwoch.

Bidens Pressesprecherin Jen Psaki stellte im Nachrichtensender CNN in Aussicht, dass Bidens Antrittsrede "definitiv keine Ansprache über Donald Trump" sein werde. Das erwarte sie auch gar nicht. Bedingfield erläuterte, dass Biden überhaupt keinen Kontakt zu Trump gehabt habe.