US-Staatsanwaltschaft: Einbrecher wollte Nancy Pelosi entführen

Bei dem Einbruch in ihr Wohnhaus in San Francisco hatte es der Angreifer offenbar auf die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, abgesehen. Er habe Nancy Pelosi festhalten wollen und sie erst gehen lassen, wenn sie die "Wahrheit" sagen würde, wie aus einer am Montag eingereichten Strafanzeige nach einem Verhör des Verdächtigen hervorgeht.

Täter plante offenbar Kniescheiben von Pelosi zu zertrümmern

Wenn sie bei der Befragung lüge, wovon er ausgehe, würde er ihr die Kniescheiben brechen. Nancy Pelosi hatte sich zum Zeitpunkt des Angriffs in Washington aufgehalten. Pelosis Mann wurde bei dem Einbruch mit einem Hammer verletzt. Der 82-Jährige erlitt einen Schädelbruch sowie Verletzungen an den Händen und am Arm. "Paul macht stetige Fortschritte in einem voraussichtlich langwierigen Genesungsprozess", erklärte Pelosi.

Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den Angriff als "politisch motiviert". Der 42-jährige Angreifer werde unter anderem wegen versuchten Mordes, Angriff mit einer tödlichen Waffe, Einbruch, Misshandlung älterer Menschen und Bedrohung eines Amtsträgers angeklagt, teilte die US-Bezirksstaatsanwältin mit.

Der Überfall auf die Pelosis hat gut eine Woche vor den Zwischenwahlen am 8. November Ängste vor extremistischer Gewalt geschürt. Es werden gut ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Derzeit haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden und Nancy Pelosi die Mehrheit im Repräsentantenhaus, könnten sie aber bei den Wahlen verlieren.

Pelosi ist protokollarisch Nummer 3 in den USA

Protokollarisch ist sie in den USA die Nummer drei nach Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris. Pelosi ist als eine der ranghöchsten Demokraten in Washington und langjährige Repräsentantin einer der liberalsten Städte Amerikas häufig Zielscheibe konservativer Kritik. Ihr Büro wurde während des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 von Anhängern des republikanischen Präsidenten Donald Trump geplündert, einige machten während des Handgemenges Jagd auf sie.

