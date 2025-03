Weltpolitik: "Deutschland kann viel mehr schaffen, als es denkt"

Es war ein Satz am Wahlabend von Friedrich Merz (CDU), der die gesamte transatlantische Agenda auf den Kopf stellen würde: "Für mich wird absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Unabhängigkeit erreichen von den USA." Bei seiner Pressekonferenz einen Tag später schob Merz auf Nachfrage hinterher: "Sie müssen auch mit dem worst case umgehen."

Kann Merz als Bundeskanzler Deutschland zur Führungsnation in Europa machen – und so Putin, Xi und Trump trotzen? BR24 hat für "Possoch klärt" mit Rachel Tausendfreund von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gesprochen. Tausendfreund forscht und schreibt über die Sicherheits-, Innen- und Außenpolitik der USA, die deutsche Außenpolitik sowie die transatlantischen Beziehungen.

BR24: Kann Merz als Kanzler den Herausforderungen durch Putin, Xi und Trump gewachsen sein?

Rachel Tausendfreund: Merz ist ja nicht allein. Er hat auch die anderen Staatsoberhäupter Europas an seiner Seite. Diese wird er brauchen, wenn er sich gegenüber Trump, Xi oder Putin behaupten will. Merz denkt europäisch, und darauf setze ich auch meine Hoffnung.

"Europa muss in der Lage sein, allein zu entscheiden"

BR24: Was ist die größte Baustelle für Merz?

Tausendfreund: International ist das der Krieg in der Ukraine, weil es am dringendsten ist. Trump drängt stark auf ein Abkommen mit Putin. Wenn es nach Trump geht, werden relativ bald Entscheidungen getroffen. Ein Waffenstillstand hätte enorme Konsequenzen für die europäische Sicherheit. Die Antworten müssen in Wochen, höchstens Monaten kommen. Im Hintergrund lauern zudem Auseinandersetzungen mit der US-amerikanischen Regierung bezüglich ihrer China-Politik und mögliche Handelskriege.

BR24: Merz will Europa unabhängiger von den USA machen. Meint er das ernst?

Tausendfreund: Das ist eine große Umkehr, besonders aus den Reihen der CDU, die normalerweise pro-amerikanisch ist. Der Auftritt von J. D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz war ein Schock. Er hat die Fundamente der transatlantischen Beziehungen und Regeln der Diplomatie in Frage gestellt. Der Umkehrschluss ist: Europa muss in der Lage sein, allein zu entscheiden, zu handeln und sich zu verteidigen.

Im Video: Merz als Kanzler – Kann Deutschland gegen Putin, Xi und Trump bestehen? Possoch klärt!