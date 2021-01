US-Senatswahl in Georgia: Warum sie so wichtig ist

Wahlkampfendspurt in Georgia: In Dalton begrüßte der scheidende Präsident Donald Trump seine Anhänger gestern mit den Worten: "Keine Chance, dass wir die Wahl hier in Georgia verloren haben!" In weiten Teilen seiner Rede ging es nicht um die heutige Stichwahl für den Senat, sondern einmal mehr um den angeblichen Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl.

Fast zeitgleich warb der künftige US-Präsident Joe Biden in Atlanta mit einer Rede unter freiem Himmel für die demokratischen Kandidaten: Die gesamte Nation schaue auf Georgia, so Biden; ein einziger Staat könne für die ganze kommende Generation von Amerikanern den Kurs verändern.