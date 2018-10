US-Senat stimmt für Trumps Richter-Kandidaten Kavanaugh

In den USA ist der umstrittene Richter Brett Kavanaugh an das höchste Gericht berufen worden. Bei der entscheidenden Abstimmung im US-Senat bekam der 53-Jährige eine knappe Mehrheit. Mit seiner Berufung auf Lebenszeit rückt der Supreme Court nach rechts.

Brett Kavanaugh stand im Zentrum einer der wohl heftigsten innenpolitischen Schlachten in der Präsidentschaft von Donald Trump. Der erzkonservative Jurist war durch Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs unter Druck geraten. Mehrere Frauen warfen Kavanaugh vor, als vor Jahren zudringlich geworden zu sein. Im Zentrum der Vorwürfe steht die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford, die ihn der versuchten Vergewaltigung Anfang der 1980er Jahre beschuldigt hat. Kavanaugh streitet dies vehement ab. Eine eilig angesetzte Überprüfung durch die Bundespolizei FBI brachte keine neuen Erkenntnisse.

Erfolg für Trump

Präsident Donald Trump gratulierte Kavanaugh per Twitter zu seiner Wahl. Kavanaugh sei ein großartiger Kandidat, seine Ernennung zum Richter am Obersten Gerichtshof werde er noch im Laufe des Tages unterzeichnen, so Trump. Dann werde Kavanaugh umgehend seinen Amtseid ablegen.

Trump kann die Bestätigung Kavanaughs als einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen. Die Besetzung des Richterpostens entscheidet über den Kurs des mächtigen Supreme Court - und dies potenziell für Jahrzehnte. Denn die obersten Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Und Kavanaugh ist mit seinen 53 Jahren ein vergleichsweise junger Richter. Das höchste US-Gericht ist zum Beispiel zuständig für gesellschaftspolitische Entscheidungen wie das Abtreibungsrecht oder das Recht auf Waffenbesitz.