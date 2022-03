US-Schauspieler Penn von Ukraine-Krieg sichtlich bewegt

US-Schauspieler musste selbst fliehen

Der Schauspieler ist seit vergangenen Mittwoch wieder zurück in Los Angeles. Der 61-jährige war für Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm in dem Land. Als die Bombardierung zunahm, hatten sich Penn und sein Team auf dem Weg zur polnischen Grenze gemacht. Unterwegs hätten sie ihr Auto zurücklassen müssen und seien einige Kilometer zu Fuß bis zur Grenze weitermarschiert. Es seien fast ausschließlich Frauen und Kinder unterwegs gewesen, manche in Gruppen, manchmal nur eine Mutter mit ihrem Kind. In einigen Fällen habe der Vater sie abgesetzt und sei dann wieder zurückgefahren, so Penn. Wie er weitererzählt, hat er bei vielen Menschen kein Gepäck gesehen.

Penn ist mit seiner Hilfsorganisation Core bereits in einigen Krisengebieten tätig. An der polnischen Grenze vor Ort verteilt seine Organisation Hygiene-Kits und Wasser und verteilt an Flüchtlinge etwas Geld. Der Schauspieler plant aber auch, mit seiner Organisation ins Kriegsgebiet zu gehen, um dort den Menschen zu helfen, die das Land nicht verlassen haben.