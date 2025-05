US-Richterin stoppt vorerst Trumps Vorgehen gegen Harvard

Ein US-Bundesgericht hat eine Anordnung der Regierung gestoppt, die die Aufnahme ausländischer Studierender an der Harvard-Universität unterbinden sollte. Mit einer am Freitag erlassenen einstweiligen Verfügung untersagte das Gericht der Regierung, Harvard die Teilnahme an einem Bundesprogramm zu entziehen, das der Universität die Einschreibung internationaler Studierender mit Visum erlaubt. Die Uni hatte die Klage vor dem US-Bezirksgericht in Massachusetts eingereicht.

Klage: Vorgehen verstößt gegen Verfassung

Das Vorgehen des US-Heimatschutzministeriums verstoße gegen die Verfassung und werde unmittelbare und verheerende Auswirkungen für Harvard und mehr als 7.000 Visuminhaber haben, hieß es in der Klage vom Freitag. Harvard forderte das Gericht auf, die Umsetzung der Maßnahme per einstweiliger Verfügung zu stoppen.

Trumps Harvard-Plan und seine Folgen

Das Ministerium hatte der Eliteuniversität am Donnerstag die Aufnahme ausländischer Studenten untersagt und ihr vorgeworfen, ein unsicheres Umfeld geschaffen zu haben, weil sie antiamerikanischen, pro-terroristischen Agitatoren erlaube, jüdische Studenten auf dem Campus anzugreifen. Außerdem arbeite die Universität mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammen. Beweise dafür blieb das Ministerium schuldig.

Harvard nannte den Einschreibungsstopp eine politische Vergeltungsmaßnahme, weil sich die Universität politischen Forderungen des Weißen Hauses widersetze. Auf dem Harvard-Campus in Cambridge im Staat Massachusetts sind fast 6.800 Ausländerinnen und Ausländer eingeschrieben. Das entspricht mehr als einem Viertel der Studierenden. Unter ihnen sind auch 550 deutsche Studierende.

Mit Informationen von dpa, AFP und AP