vor etwa einer Stunde

US-Rekord: Penthouse in New York für 209 Millionen Euro verkauft

Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin hat in Manhattan in New York die teuerste Immobilie erstanden, die je in den USA verkauft worden ist. Es ist nicht seine erste Luxus-Wohnung: Kurz zuvor kaufte Griffin ein Apartment in London für 140 Millionen Euro.