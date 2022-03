US-Regierung wirft Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vor

Die US-Regierung hat Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. Diese seien von Angehörigen der Invasionsstreitkräfte verübt worden, sagte Außenminister Antony Blinken. Die Einschätzung der US-Regierung beruhe auf einer sorgfältigen Prüfung öffentlicher und geheimdienstlicher Quellen. Die USA würde diese ihren Verbündeten und internationalen Institutionen zugänglich machen, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersuchen.

"Glaubwürdige Berichte über wahllose Angriffe"

Als Beispiele nannte Blinken russische Angriffe auf die Zivilbevölkerung belagerter Städte wie Mariupol am Asowschen Meer. "Wir haben zahlreiche glaubwürdige Berichte über wahllose Angriffe und Angriffe, die bewusst auf Zivilisten abzielen, sowie über andere Gräueltaten erhalten", sagte Blinken. Die russischen Streitkräfte hätten Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, kritische Infrastruktur, zivile Fahrzeuge, Einkaufszentren und Krankenwagen zerstört, wobei Tausende unschuldiger Zivilisten getötet oder verwundet worden seien. Bei vielen Orten sei klar zu erkennen gewesen, dass sie von Zivilisten genutzt wurden. Die US-Regierung kündigte an, ihre Informationen den Verbündeten und den internationalen Institutionen zur Verfügung zu stellen.

Vorige Woche noch hatte US-Präsident Joe Biden eher persönlich und spontan reagiert. Der russische Präsident Putin sei ein Kriegsverbrecher, hatte Biden auf Nachfrage von Journalisten gesagt.

Auch Borrell warf Moskau Kriegsverbrechen vor

Am Dienstag hatte bereits der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell "das, was in Mariupol geschieht, ein schweres Kriegsverbrechen" genannt. Borrell warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, mit seinen Angriffen so viele Ukrainer wie möglich zur Flucht aus dem Land drängen zu wollen. "Ich bin überzeugt, dass Putin die Flüchtlinge als Werkzeug, als Waffe benutzt", sagte er. "Sie haben nicht die Verkehrsinfrastruktur zerstört, sondern nur die Städte, um die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und sie zur Flucht zu bewegen."

Es wird damit gerechnet, dass in den kommenden Wochen acht Millionen Menschen aus der Ukraine Schutz suchen werden.