US-Regierung spricht mit Taliban, erstes Treffen in Katar

"Offen und professionell“, so beschreibt der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums die ersten direkten Gespräche mit den Taliban nach dem Truppenabzug. Auch die militant-islamistischen Taliban haben die ersten persönlichen Gespräche mit Vertretern der USA seit ihrer Machtübernahme im August als positiv eingestuft. Der Dialog zwischen Delegationen der USA und der Taliban sei "gut gelaufen", hieß es in einer Erklärung des afghanischen Außenministeriums.

Wirtschaft steht vor dem Kollaps

Die Taliban hatten nach dem Abzug der internationalen Nato-Truppen weite Teile des Landes erobert. Am 15. August zogen sie kampflos in die Hauptstadt Kabul ein und regieren seitdem. Ihre Regierung sieht sich allerdings mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Es zeichnet sich eine schwere humanitäre Krise ab, die UN sehen die Wirtschaft kurz vor dem Kollaps. Eine Dürre in dem Land und der anstehende harte Winter mit steigenden Treibstoffpreisen verschärfen die Situation weiter.

Brennpunkt: Menschenrechte

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Einhaltung der Menschenrechte, einschließlich der bedeutsamen Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Bereichen der afghanischen Gesellschaft. Außerdem wurde über die sichere Ausreise von US-Bürgern, anderen ausländischen Staatsangehörigen und afghanischen Mitarbeitern diskutiert. Prinzipiell sollen die Taliban zugesagt haben, dass Menschen ausreisen dürfen, allerdings ohne das konkret zu machen, so ein Sprecher der US-Regierung.

Humanitäre und finanzielle Hilfe

Auch über stabile humanitäre Hilfe der USA für die Bevölkerung Afghanistans wurde gesprochen. So erklärten Vertreter der Taliban nach dem Treffen, dass die USA Hilfsgelder zugesagt hätten, nachdem man sich verständigt hatte, dass eine solche Hilfe keine Anerkennung der Taliban-Regierung bedeute. Auch würden die USA den Afghanen humanitäre Hilfe leisten und andere humanitäre Organisationen dabei unterstützen. Die Taliban erklärten, dass man mit Hilfsorganisation zusammenarbeiten wolle, um auf transparente Weise Hilfe zu leisten.