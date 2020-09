US-Regierung sperrt TikTok

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erhöht im Ringen um die Zukunft der populären Video-App Tiktok den Druck. Ab Sonntag soll es in den USA nicht mehr möglich sein, Tiktok sowie den Chat-Dienst WeChat des chinesischen Internet-Konzerns Tencent herunterzuladen, wie aus einer Mitteilung des Handelsministeriums hervorging. Sie wären dann nicht mehr über die App-Marktplätze von Google und Apple erfügbar.

"Boshafte Sammlung persönlicher Daten"

Tiktok soll demnach ab dem 12. November für Nutzer in den USA nicht mehr funktionieren, während dies im Fall von WeChat ab Sonntag der Fall sein soll. Damit werde "Chinas boshafte Sammlung von persönlichen Daten amerikanischer Bürger" bekämpft und die nationale Sicherheit der USA geschützt, sagte Handelsminister Wilbur Ross.

Trump setzt eine letzte Frist

US-Präsident Donald Trump hatte vom TikTok-Eigentümer Bytedance einen Verkauf des US-Zweigs der Videoplattform bis Sonntag verlangt, um ein Verbot zu verhindern und eine Frist bis zum 12. November gesetzt, innerhalb der die Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit noch ausgeräumt werden können.

Einigung scheint noch möglich

Insidern zufolge gibt es einen Lösungsvorschlag, dem zufolge die US-Konzerne Oracle und WalMart sowie die US-Anteilseigner von Bytedance mindestens 60 Prozent an TikTok übernehmen könnten. Das gehe aus einem neuen Entwurf aus dem US-Finanzministerium hervor, dem Bytedance bereits zugestimmt habe, hieß es in Washington. Die Zustimmung Trumps zu dem Deal fehle aber noch.

Sollte der Deal so über die Bühne gehen, will ByteDance Insidern zufolge die dann TikTok Global genannte Plattform in den USA an die Börse bringen. US-Unternehmen könnten zudem weiterhin Geschäfte mit WeChat außerhalb der USA machen und Google wie auch Apple können die Apps außerhalb der USA weiter in ihrem Angebot haben.

Plattformen bestreiten Vorwürfe

Die US-Regierung bezeichnet Tiktok als Sicherheitsrisiko mit der Begründung, dass chinesische Behörden an Daten von US-Bürgern gelangen könnten. Tiktok und Bytedance bestreiten dies.