US-Regierung prüft Social-Media-Konten ausländischer Studenten

Vergangenen Monat sorgte die Ankündigung für Wirbel: Die USA stoppen alle neuen Visa-Termine für internationale Studierende und Teilnehmer von Austauschprogrammen. Nun soll es diese wieder geben, allerdings unter einer Bedingung: Die US-Regierung nimmt die Social-Media-Konten verstärkt unter die Lupe.

"Feindselige" Posts gegenüber der amerikanischen Kultur

Wer sein Konto nicht auf öffentlich stelle und eine Überprüfung durch die US-Behörden zulasse, riskiere eine Ablehnung des Antrags, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Denn das könnte ein Zeichen dafür sein, dass man etwas zu verbergen habe.

Bei der Prüfung solle vor allem nach Postings oder Nachrichten gesucht werden, die als "feindselig" gegenüber den USA, der Regierung in Washington, der amerikanischen Kultur, den Institutionen und den Gründungsprinzipien des Landes angesehen werden könnten, hieß es in einer Anweisung an Konsularbeamtinnen und Konsularbeamte.

Auch Datenbanken sollen überprüft werden

Laut Medienberichten sind Personen betroffen, die Visa der Kategorien F, M und J beantragten. Diese gelten etwa für Studierende, Austauschschüler und Au-pairs. Die Richtlinie gilt den Angaben nach unabhängig von der jeweiligen Studieneinrichtung.

Doch nicht nur das Auftreten der Antragssteller in sozialen Medien soll demnach überprüft werden – auch die Präsenz im Netz im Allgemeinen soll einbezogen werden. Das umfasse etwa auch Informationen in Online-Datenbanken, berichtet die US-amerikanische Tageszeitung "Politico".

Im Jahr 2022 etwa wählten laut Statistischem Bundesamt mehr als 8.500 Studentinnen und Studenten die USA als Gastland aus.