US-Präsidentschaftswahl: Der Weg zur Vereidigung

Für das Ende Streitigkeiten um das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl gibt es einen Stichtag: Am 08. Dezember sollten die Nachzählungen und die juristischen Auseinandersetzungen beendet sein. Die US-Bundesstaaten bestätigen bis dahin ihre Ergebnisse und benennen ihre Wahlleute.

Dieses Datum geht auf das 19. Jahrhundert zurück und ist als "Safe Harbor Day" bekannt. Es garantiert, dass der US-Kongress die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten akzeptiert, die bis zu diesem Termin ihre Resultate verifiziert haben.

Stimmabgabe der Wahlleute

Am 14. Dezember treffen sich die Wahlleute in ihren jeweiligen Bundesstaaten. Sie geben anhand des Wahlergebnisses ihre Stimme ab und unterschreiben den Stimmzettel. Im Bundesstaat New York wird in diesem Jahr unter anderem Hillary Clinton dem Wahlleute-Gremium angehören. Sie hatte vor vier Jahren bei den Präsidentschaftswahlen gegen den jetzigen Amtsinhaber Donald Trump verloren.

Die Stimmzettel der Wahlleute werden umgehend an den Vorsitzenden des US-Senats geschickt. Das ist qua Amt der US-Vizepräsident, also derzeit Mike Pence. Außerdem gehen sie an den Außenminister, das Nationale Archiv und an die zuständigen Richter in den jeweiligen Wahlbezirken.

Bis zum 23. Dezember sollen dem Vorsitzenden des US-Senats alle Stimmzettel vorliegen. Nachreichungen sind aber möglich.

Auswertung im US-Kongress

Die neugewählten Mitglieder des US-Repräsentantenhauses sowie des US-Senats nehmen am 03. Januar ihre Arbeit auf. Am 06. Januar kommen die Mitglieder beider Kongresskammern zusammen, um die Stimmen der Wahlleute offiziell auszuzählen. Das ist üblicherweise eine Formsache: Erreicht ein Kandidat 270 Wahlleute-Stimmen, wird das Ergebnis verkündet.

Am 20. Januar um 12 Uhr wird dann der gewählte Präsident Joe Biden in das Amt eingeführt. Damit beginnt seine Amtszeit.