US-Präsident Trump zu May: "Sie haben viel Anerkennung verdient"

Diese Pressekonferenz war mit großer Spannung erwartet worden - nicht nur, weil davon auszugehen war, dass US-Präsident Donald Trump noch einmal Tacheles reden würde, sondern auch, weil es die letzte große Pressekonferenz von Theresa May als britische Premierministerin war. Gut zwei Stunden hatten die beiden Regierungschefs zuvor im Amtssitz Mays in der Downing Street 10 zusammengesessen.

Vor der Presse dann stellte Trump ein "großartiges" Handelsabkommen der beiden Länder in Aussicht. Es liege ein gewaltiges Potenzial in einem solchen Handelsabkommen.

"Jetzt da Großbritannien sich auf den EU-Austritt vorbereitet, wollen wir ein phänomenales Handelsabkommen mit Großbritannien abschließen. Es könnte das Zwei- bis Dreifache des aktuellen Volumens haben" Donald Trump

Die Befürworter eines EU-Austritts haben auf ein solches Abkommen mit den USA immer große Hoffnungen gesetzt, um Einbußen beim Handel mit europäischen Ländern auszugleichen. Derzeit geht nahezu die Hälfte aller britischen Exporte in die EU.

Erneute Forderung an NATO-Mitglieder

Trump betonte zudem die besonderen Beziehungen, die zwischen den USA und Großbritannien im militärischen Bereich bestünden. Er forderte bei der Gelegenheit einmal mehr, dass alle NATO-Partner das Beitragsziel umsetzen müssten. Trump erwartet von immer mehr Ländern, dass sie das Minimum von zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts beisteuern.

"Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, müssen alle Mitglieder der Allianz ihren Verpflichtungen nachkommen. Sie haben keine Wahl. Sie müssen ihre Pflicht erfüllen." Donald Trump

Von Journalisten auf Mays Brexit-Deal angesprochen, zollte Trump der Premierministerin Respekt. Ihr zugewandt sagt er: "Vielleicht bekommen Sie nicht die Anerkennung, die Sie verdient haben. Aber ich finde, Sie haben viel Anerkennung verdient. Das finde ich wirklich. Sie haben viel Anerkennung verdient."

Proteste gegen US-Politik

Draußen gab es zur selben Zeit Proteste gegen den US-Präsidenten. Sie blieben aber wesentlich kleiner als erwartet. Mit dabei war der Labour-Chef Jeremy Corbyn, der sich mit seiner Rede eindeutig von Trumps Politik abgrenzte, ohne diesen auch nur ein einziges Mal namentlich zu erwähnen.

Corbyn, der häufig leise spricht, lieferte ein flammendes Plädoyer für Diversität, Frieden und Klimaschutz und endete mit einem Appell in Richtung US-Präsident.

"So sage ich zu unserem Besuch, der diese Woche hier ist: Denken Sie noch mal nach über eine Welt des Friedens und der Abrüstung, über eine Welt, die die Werte unserer Völker würdigt. Die den Rassismus besiegt, die die Frauenfeindlichkeit besiegt. Die den Hass auf Religionen besiegt, den die rechten Politiker befeuern. Diese Politiker haben keine Antworten." Labour-Chef Jeremy Corbyn

Kein Treffen zwischen Trump und Corbyn

Die Tatsache, dass Corbyn auf der Anti-Trump-Demo aufgetreten ist, sorgte für Diskussionen. Schließlich ist nicht ausgeschlossen, dass er im Falle von Neuwahlen neuer Regierungschef werden könnte. Wie aber sollte dann künftig die besondere Beziehung, die "Special Relationship", zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten aussehen?

Trump, der zugab, Corbyn nicht zu kennen und mit ihm auch noch nie gesprochen zu haben, bezeichnete ihn als "negative Macht". Corbyn wollte Trump offenbar treffen, doch der US-Präsident lehnte dies ab. Stattdessen will er den britischen Umweltminister Michael Gove kennenlernen. Auch der hat seinen Hut in den Ring geworfen, um May im Amt als Partei- und Regierungschefin zu beerben. Ob damit ein Treffen zwischen Trump und Boris Johnson vom Tisch ist, ist unklar.