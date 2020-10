US-Präsident Trump positiv auf Corona getestet

"Der Präsident kommt seinen Pflichten nach"

Donald Trump ist 74 Jahre alt und hat damit ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Der Leibarzt des US-Präsidenten, Sean Conley, erwartet jedoch, dass der Präsident trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte "ohne Unterbrechung" weiterführen kann. Conley schrieb in einer Mitteilung, Trump und seiner Ehefrau Melania gehe es gut und die beiden würden während ihrer Genesung im Weißen Haus bleiben. "Seien Sie versichert, dass ich erwarte, dass der Präsident während der Genesung weiterhin ohne Unterbrechung seinen Pflichten nachkommen wird", erklärte Conley. Der Präsident werde optimal betreut.

Wahlkampfveranstaltung abgesagt

Trump wurde von Reportern zuletzt am Donnerstagabend gesehen und schien bei guter Gesundheit zu sein, auf seine Kampagne zur US-Präsidentenwahl am 3. November könnte sich sich Trumps Corona-Infektion aber deutlich auswirken. Das Weiße Haus sagte bereits eine für heute geplante Wahlkampfveranstaltung ab, die in Florida stattfinden sollte. Florida gehört zu den sogenannten Swing States, die zwischen Republikanern und Demokraten besonders hart umkämpft sind.

Enge Beraterin Hicks vorher infiziert

Am Donnerstag war Hope Hicks, eine enge Beraterin Trumps, positiv auf das Virus getestet worden. Sie hatte in der vergangenen Woche mehrere Reisen mit Trump unternommen, unter anderem zur TV-Debatte nach Ohio und zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota. Am Mittwochabend hatte sie auf der Rückreise aus Minnesota milde Symptome gezeigt und wurde im Flugzeug isoliert.

Hicks war nicht die erste Mitarbeiterin des Weißen Hauses, die positiv getestet wurde, aber diejenige, die am engsten mit Trump zusammenarbeitet. Sie hatte zeitweise als Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses gearbeitet und war in diesem Jahr als Beraterin der Regierung zurückgekehrt. Der Sprecher des Weißen Hauses Judd Deere sagte, Trump nehme die Gesundheit und Sicherheit von sich selbst und seinen Mitarbeitern sehr ernst.

Trump meist ohne Maske unterwegs

Trump wird in der Corona-Pandemie immer wieder vorgeworfen, die Gefahr durch das Virus nicht ernst zu nehmen. Zuletzt hatte er wieder zahlreiche große Wahlkampfauftritte abgehalten. Sie fanden zwar unter freiem Himmel statt. Daran teilnehmen konnten aber Tausende Anhänger, die nicht verpflichtet sind, Masken zu tragen, und größtenteils dicht an dicht stehen.

Trump hatte in den vergangenen Wochen wiederholt versucht, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass der schlimmste Teil der Pandemie überstanden sei, und die Gefahr durch das Virus heruntergespielt. Er selbst trägt in der Öffentlichkeit meistens keine Maske. Das Weiße Haus begründete dies bisher damit, dass der Präsident und sein Umfeld regelmäßig auf das Coronavirus getestet würden. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany hatte das Tragen von Masken im Juni als "persönliche Entscheidung" bezeichnet und darauf verwiesen, dass sie regelmäßig getestet werde.

Mehrere Corona-Fälle in Trumps Umgebung

Bereits Anfang Mai war bekannt geworden, dass sich die Pressesprecherin von US-Vizepräsident Mike Pence, Katie Miller, angesteckt hatte. Ende Juli wurde der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Robert O'Brien, positiv getestet.

Die Corona-Pandemie ist in den USA noch immer nicht unter Kontrolle. Mehr als 7,2 Millionen Infektionen sind seit Beginn der Pandemie nachgewiesen worden. Mehr als 207.000 Menschen starben.

Börsen reagieren mit schwächeren Aktienkursen

Die Nachricht vom positiven Corona-Test des US-Präsidenten sorgte für einen Kursverfall an den Börsen in Asien, an denen der Handelstag bereits begonnen hat. In Tokio sackte der Nikkei ab und notierte 0,9 Prozent schwächer bei 22.967 Punkten. Auch in Europa wird ein schwächerer Handelsauftakt erwartet. Trumps Infektion verstärke die Sorge der Märkte, dass die Corona-Pandemie weiter drastische Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte, erklärten Analysten und rücke "die Corona-Krise zurück in den Mittelpunkt."

Der als Krisenwährung populäre Dollar legte nach Trumps Testergebnis zu und notierte 0,3 Prozent fester, am Rohstoffmarkt geriet der Ölpreis unter Druck.