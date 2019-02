US-Präsident Trump kündigt Notstand an

US-Präsident Donald Trump hat formell die Ausrufung des Nationalen Notstands wegen der Lage an der Grenze zu Mexiko angekündigt, um genügend Geld für den Bau einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko zu erhalten. Trump hatte vom Kongress fast sechs Milliarden Dollar für die Barriere gefordert - im neuen Haushalt sind jedoch nur knapp 1,4 Milliarden dafür vorgesehen. Durch die Notstandserklärung umgeht Trump den Kongress und könnte Geld aus den Etats anderer Ministerien abziehen.

Notstand wegen "Invasion"

Trump sprach von einer "Invasion", der die USA ausgesetzt seien. Der Budgetchef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, sagte dazu, das Geld garantiere, dass "wir tun können was wir tun wollen". Dies bedeute zunächst den Bau von 234 Meilen Grenzbefestigung. Trump begründet die angebliche Notwendigkeit des Mauerbaus seit Monaten mit einer untragbaren Situation an der Grenze. Die Grenzschützer hätten mit Zehntausenden illegalen Grenzübertritten zu kämpfen. Viele der Migranten aus Ländern Lateinamerikas seien Kriminelle, die im Drogen- oder Menschenhandel aktiv seien.

US-Medien zufolge rechnet Trump damit, mithilfe der Notstandserklärung rund acht Milliarden Dollar zusammenzubekommen. Allein sechs Milliarden Dollar stammen demnach aus dem Etat des Verteidigungsministeriums: Das Geld ist eigentlich zur Bekämpfung des Drogenproblems und für Bauprojekte des Militärs vorgesehen. Im Wahlkampf hatte Trump noch behauptet, dass Mexiko für den von ihm versprochenen Bau der Mauer zahlen werde.

Erste Klage bereits angekündigt

Dieser Weg ist höchst umstritten. Die demokratische Oppositionsführerin Nancy Pelosi hatte zuvor erklärt, es sei denkbar, rechtlich gegen Trumps Entscheidung vorzugehen. Die Situation an der Grenze sei eine humanitäre Herausforderung, aber kein Nationaler Notstand.

Noch während Trumps Rede im Rosengarten seines Amtssitzes kündigte der Bundesstaat New York eine Klage gegen die Notstandserklärung an. Die Ausrufung des Notstands "ohne legitimen Grund" könnte zu einer "Verfassungskrise" führen, erklärte die dortige Generalstaatsanwältin Letitia James. New York werde einen solchen "Machtmissbrauch" nicht hinnehmen und dagegen mit allen juristischen Mitteln vorgehen.

Trump hatte juristische Herausforderungen vorausgesehe. Die Gerichte würden seine Linie aber bestätigen, prophezeite er in seiner Rede. Auch einen Gang vor das Oberste Gericht der USA schloss er nicht aus. Zugleich sagte Trump, die notwendigen Unterlagen für den nationalen Notstand habe er unterzeichnet. Kritiker sehen in der Ausrufung des nationalen Notstands einen Missbrauch seiner Autorität.