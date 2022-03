Biden warnt: Russland erwägt Einsatz chemischer Kampfstoffe

US-Präsident Joe Biden hat seine Warnung bekräftigt, wonach Russland in der Ukraine auch chemische Kampfstoffe einsetzen könnte. Vor Journalisten in Washington warf Biden dem russischen Präsidenten Putin vor, dieser bereite mit unwahren Behauptungen den Boden dafür.

Biden spricht von "klarem Zeichen"

Russland wirft der Ukraine vor, sie verfüge über biologische und chemische Waffen - eine Behauptung, die die Nato erst kürzlich als absurd zurückgewiesen hat. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, die Regierung in Kiew wolle die eigene Bevölkerung mit Chemiewaffen angreifen - und diesen Angriff dann den russischen Truppen anlasten.

Aus Sicht Bidens ein klares Indiz dafür, dass Putin nur einen Vorwand sucht, um selbst chemische Waffen einzusetzen: "Das ist ein klares Zeichen dafür, dass er den Einsatz beider Waffen in Erwägung zieht."

Putin "mit dem Rücken zur Wand"

Außerdem hat Biden bestätigt, Russland habe eine neuartige Hyperschallrakete eingesetzt. Das wiederum sieht der US-Präsident als Zeichen russischer Schwäche: "Sie haben gerade die Hyperschall-Rakete gestartet, weil es das Einzige ist, was sie mit absoluter Sicherheit durchbringen können." Es sei fast unmöglich, diese Rakete zu stoppen, so Biden.

Die Ukrainer allerdings richteten großen Schaden an Russlands Panzern, Hubschraubern und Flugzeugen an. Deshalb stehe Putin "mit dem Rücken zur Wand".

US-Unternehmen sollen sich vor Cyberattacken schützen

Aber auch die USA sieht Biden in Gefahr: Amerikanische Unternehmen sollten ihren Schutz vor möglichen Cyberangriffen aus Russland verbessern, so der US-Präsident. Es gebe immer mehr Hinweise darauf, dass Russland mit Cyberattacken auf die Wirtschaftssankionen des Westens reagieren will.