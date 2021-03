US-Präsident Joe Biden hält Wladimir Putin für einen Mörder

"Sie kennen Putin", wird Joe Biden gefragt. "Halten Sie ihn für einen Mörder?" Biden bestätigt und sagt: "Das tue ich." Hintergrund für diesen Teil des Interviews mit dem Fernsehsender ABC News ist der Giftanschlag auf den russischen Politiker Alexej Nawalny im vergangenen Sommer. Im Unterschied zu seinem Vorgänger Trump hat Präsident Biden den Kreml für das versuchte Attentat verantwortlich gemacht.

Gift für den Gegner

Biden bezieht sich dabei auf Berichte von westlichen Nachrichtendiensten. Darin hieß es, mit großer Sicherheit hätten Agenten des russischen Geheimdienstes FSB Nawalny das Gift verabreicht. Die USA und Europa hatten wegen des Attentats Anfang März sowie der Verurteilung Nawalnys in Russland neue Sanktionen verhängt. Gleichzeitig wirbt Biden für eine Zusammenarbeit mit Russland zum Beispiel in der Rüstungskontrolle.

Biden: Ich glaube nicht, dass Putin eine Seele hat

Im Umgang mit ausländischen Staatschefs sei es das Wichtigste, zu wissen, wer einem gegenübersitzt. Biden erinnerte im Interview daran, dass er dem russischen Präsidenten einmal erklärt habe, er glaube nicht, dass der eine Seele hat. Daraufhin habe Putin geantwortet: Ich sehe, wir verstehen uns.

Kreml: Völlig unbegründeter Angriff auf Putin

Moskau reagierte sofort und scharf auf Bidens Aussagen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies den Bericht zur US-Wahl am Mittwoch als "völlig gegenstandslos und unbegründet" zurück. "Wir betrachten diesen Bericht als falsch", sagte Peskow. Der Kreml bedauere die Veröffentlichung des Berichts, dieser solle als "Entschuldigung" für mögliche neue Sanktionen gegen Moskau gelten.

"Putin ist unser Präsident und ein Angriff auf ihn ist ein Angriff auf unser Land", schrieb der Präsident des russischen Unterhauses, Wjatscheslaw Wolodin, im Onlinedienst Telegram. Der einflussreiche Putin-Vertraute fügte mit Blick auf die Biden-Äußerungen hinzu: "Das ist Hysterie aufgrund von Machtlosigkeit." Auch der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow bezeichnete den US-Bericht ebenfalls als "unbegründet". Er sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti, "feindliche Schritte gegen Russland" seien in Washington "Normalität" geworden.

US-Bericht: Angriff auf Wahl-Infrastruktur

Die US-Ministerien für Heimatschutz und Justiz hatten zuvor mitgeteilt, Russland und der Iran hätten nach Erkenntnissen der US-Behörden die Wahl-Infrastruktur der US-Präsidentschaftswahl am 3. November angegriffen. Dabei sei es den Angreifern gelungen, die "Sicherheit mehrerer Netzwerke zu beeinträchtigen, die einige Wahlfunktionen verwalteten". Den ausländischen Akteuren sei es aber nicht gelungen, das Wahlergebnis zu beeinflussen.

US-Sanktionen gegen Geheimdienstchef

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland befinden sich auf einem Tiefpunkt seit dem Ende des Kalten Kriegs, unter anderem wegen des Falls Nawalny. Der Kreml-Kritiker war im August in Russland Opfer eines Giftanschlags geworden und in der Folge in Deutschland im Krankenhaus behandelt worden. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar wurde er festgenommen und kurz darauf wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen zu einer Haftstrafe verurteilt. Anfang März verhängten die USA wegen des Falls Nawalny Sanktionen gegen den Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortniko, und mehrere Putin-Vertraute.