Der "Neue" im Amt: Die Herausforderungen für Joe Biden

Seine Ziele sind ehrgeizig: Er will Großartiges erreichen, Falsches richtigstellen, Schulen sicherer machen, Corona überwinden, für Gerechtigkeit sorgen und wieder zur führenden Kraft für das Gute in der Welt werden. Die Vereinigten Staaten sollen endlich wieder ein Vorbild in der Welt sein. US-Präsident Biden hat sich hohe Ziele gesteckt.

Er will sich nicht nur innenpolitisch, sondern auch in der Außenpolitik klar von seinem Vorgänger abgrenzen. Und die Hoffnung in der Welt auf bessere Zeiten unter Präsident Biden ist groß. Einer, der Joe Biden seit Jahrzehnten kennt, ist der ehemalige deutsche Botschafter in Washington und Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger.

Herr Ischinger: Was erwarten Sie sich denn vom 46. amerikanischen Präsidenten?

Wolfgang Ischinger: Es ist natürlich schön, dass wir uns mit den Amerikanern darüber freuen können, dass eine außerordentlich schwierige und belastete Zeit für die USA und für das transatlantische Verhältnis nun zu einem Ende gekommen ist. Dass es positive Perspektiven gibt. Aber und jetzt kommt ein dickes, Aber: Die Belastungen, die Donald Trump weltpolitisch und international geschaffen hat, die verschwinden nicht über Nacht. Und die Belastungen, die die amerikanische Bevölkerung in den letzten Jahren erlebt hat, die wird auch nicht über Nacht verschwinden. Joe Biden steht vor einem riesigen Berg von Aufgaben, sowohl innenpolitisch wie außenpolitisch. Wir müssen als Europäer und auch als Deutsche unseren Beitrag dazu leisten, dass dieser Präsident seinem durcheinander gerüttelten Wahlvolk zeigen kann, dass sich eine Außenpolitik der Zusammenarbeit, des Zugehens auf die Europäer im wahrsten Sinn des Wortes lohnt.