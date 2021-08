US-Präsident Biden verteidigt Truppenabzug aus Afghanistan

Er sei "zutiefst traurig" über die Entwicklung in Afghanistan, sagte Biden. Er bedaure seine im April verkündete Entscheidung für einen Abzug der US-Truppen spätestens bis zum 11. September jedoch nicht, sagte der US-Präsident und fügte hinzu: "Amerikanische Soldaten können und sollten nicht in einem Krieg kämpfen und sterben, den die afghanischen Streitkräfte selbst nicht kämpfen wollen."

Verweis auf Amtsvorgänger Trump

Die derzeitigen Ereignisse seien der "traurige Beweis" dafür, dass die USA egal mit welchem militärischem Einsatz kein "stabiles, vereintes, sicheres Afghanistan" schaffen könnten, so Biden.

Er verwies in seiner Rede zudem darauf, dass sein Vorgänger Donald Trump mit den Taliban einen vollständigen US-Truppenabzug schon bis zum 1. Mai vereinbart hatte. Er habe diese Vereinbarung "geerbt", so Biden, mit der ein Truppenabzug bereits eingeleitet gewesen sei. Davon abzurücken, hätte eine Eskalation bedeutet.

"Eine Demokratie war nie das Ziel"

Es sei nie das Ziel der USA gewesen, Afghanistan durch sogenanntes Nation Building in eine "vereinte zentralisierte Demokratie" zu verwandeln, sagte Biden. Es sei lediglich darum gegangen, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 neue Attacken auf die USA zu verhindern.

Die USA seien weiterhin in der Lage, in Afghanistan gegen terroristische Gruppen vorzugehen, sollte dies notwendig sein, betonte Biden. Er drohte den Taliban zudem eine "vernichtende" Antwort an, sollten sie die Evakuierung von US-Bürgern aus der Hauptstadt Kabul behindern.

"Das hat sich schneller entwickelt als vorhergesehen"

Die Taliban hatten am Sonntag Kabul erobert und damit die Macht im ganzen Land übernommen. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani war wenige Stunden zuvor ins Ausland geflohen. Biden räumte in seiner Rede ein, vom schnellen Vormarsch der Islamisten überrascht worden zu sein: "Die Wahrheit ist, dass sich das schneller entwickelt hat, als wir vorhergesehen haben."

Verantwortlich dafür seien aber die afghanische Regierung und die afghanischen Sicherheitskräfte: "Afghanische Politiker haben aufgegeben und sind aus dem Land geflohen. Das afghanische Militär ist in sich zusammengefallen, manchmal ohne auch nur zu versuchen zu kämpfen."

"Wir konnten ihnen nicht den Willen geben, zu kämpfen"

Biden verwies in seiner Rede auf die langjährige US-Unterstützung für die afghanischen Streitkräfte mit Training und Ausrüstung. "Wir haben ihnen alle Möglichkeiten gegeben, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Wir konnten ihnen aber nicht den Willen geben, für diese Zukunft zu kämpfen."

Breite Kritik in den USA

Ex-Präsident Donald Trump kritisierte Biden scharf für sein Vorgehen: "Es geht nicht darum, dass wir Afghanistan verlassen haben", erklärte er, "es geht um die extrem inkompetente Art und Weise, in der wir abgezogen sind".

Doch nicht nur die oppositionellen Republikaner attackieren den Präsidenten, auch bei Bidens Demokraten gibt es scharfe Kritik. Von einer "Katastrophe" spricht der demokratische Abgeordnete Seth Moulton: "Schlimmer noch - sie hätte vermieden werden können."

Auch die den Demokraten üblicherweise wohlgesonnene "New York Times" übte Kritik: "Ob es fair oder unfair ist: Biden wird in die Geschichte eingehen als der Präsident, der einen sich seit langem zusammenbrauenden, demütigenden Schlussakt im amerikanischen Experiment in Afghanistan vollzog", schrieb das Blatt.

Merkel beklagt "Domino-Effekt"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) formulierte in zwar diplomatischen aber doch deutlichen Worten ihre Distanz zu Bidens Vorgehen. Die Entscheidung der US-Regierung zum Truppenabzug habe wohl vor allem "innenpolitische Gründe" gehabt, sagte Merkel am Montag in der Sitzung der CDU-Parteigremien in Berlin. Der Abzug der US-Truppen habe einen "Domino-Effekt" ausgelöst, der zum Zusammenbruch von Afghanistans Armee und Regierung und zur Machtübernahme der Taliban geführt habe.