07.08.2019, 17:53 Uhr

US-Polizisten führen schwarzen Verdächtigen am Strick ab

Die Sklaverei ist in den USA schon lange abgeschafft, doch nun erinnert ein Foto von einer Festnahme in Texas viele an diese Zeiten: Zwei Polizisten zu Pferde haben in Galveston einen Schwarzen mit einem Strick abgeführt. Die Empörung ist groß.