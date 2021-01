Polizist tot nach Sturm auf Kapitol – Trump verurteilt Anhänger

Die U.S. Capitol Police hat bestätigt, dass einer ihrer Beamten seinen Verletzungen erlegen ist. Der Mann sei nach den Konfrontationen mit den Randalierern zunächst verletzt in das Büro seiner Einheit zurückgekehrt. Dort sei er zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo er jetzt verstarb.

Damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die im Zuge der Krawalle ums Leben kamen, auf fünf. Zahlreiche weitere wurden zudem verletzt.

Trump distanziert sich von Randalierern

Nach massiver weltweiter Kritik verurteilt mittlerweile auch US-Präsident Donald Trump die Ausschreitungen. In einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft erklärt er einen Tag nach den Krawallen, er sei empört über die Gewalt, die Gesetzlosigkeit und das Chaos. Die Randalierer hätten den Sitz des Parlaments beschmutzt.

Außerdem bekräftigte Trump, er werde einen reibungslosen, geordneten und nahtlosen Übergang zur neuen Regierung sicherstellen.

Bisher hatte der US-Präsident nur zögerlich auf den Sturm aufs Kapitol reagiert. Erst zwei Stunden nach Beginn der Ausschreitungen forderte er seine Anhänger auf, nach Hause zu gehen, erklärte aber auch: "Ich liebe euch, ihr seid besonders." Zuvor hatte er die Proteste maßgeblich mit ausgelöst, indem er seine Unterstützer aufrief, vor das Kapitol zu ziehen und Stärke zu zeigen.

Immer mehr Kabinettsmitglieder wenden sich von Trump ab

Weltweit hatten die Bilder vom gewaltsamen Eindringen in das US-Parlament Empörung ausgelöst, auch in Trumps eigener Regierung stieg der Druck auf den Präsidenten. Unter anderem kritisierten Vizepräsident Mike Pence, Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin die Vorfälle scharf. Verkehrsministerin Elaine Chao und Bildungsministerin Betsy DaVos traten zurück, weil sie Trump eine Mitschuld an der Eskalation der Gewalt geben. Auch mehrere ranghohe Regierungsmitarbeiter legten ihr Amt nieder,

Medienberichten zufolge hat auch der Chef der Parlaments-Polizei, die für den Schutz des Gebäudes zuständig ist, seinen Rücktritt angekündigt.