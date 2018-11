US-Midterms: Der Zeitplan für die Kongresswahl

Seit 12 Uhr Mitteleuropäischer Zeit haben in den USA die ersten Wahllokale geöffnet. Abgestimmt wird über ein Drittel der Sitze im Senat und ein komplett neu zusammengesetztes Repräsentantenhaus. Als Letztes sind die Wählerinnen und Wähler auf Hawaii und in Alaska an der Reihe. Dort öffnen die Wahllokale mehrere Stunden später.

Bestimmte Bezirke sind spannender als andere

Wie die Mehrheiten in beiden Kongress-Kammern in Zukunft aussehen werden, entscheidet sich vor allem in einigen besonders umkämpften Wahlkreisen. Aufgrund der Zeitverschiebung schließen die Wahllokale aber zu verschiedenen Zeiten - in den besonders spannenden Bundestaaten bei der Senatswahl etwa, ersten um 2.00 Uhr morgens Mitteleuropäischer Zeit. Andere schließen bereits zwei Stunden davor.

Ergebnisse erst am Mittwochmorgen

Erste Ergebnisse werden nicht vor dem frühen Morgen erwartet. Bei der Kongresswahl 2014 stand gegen 3:15 Uhr fest, wer die Mehrheit Senat hat. Für das Abgeordnetenhaus dauerte es bis etwa 5:30 Uhr. Die Wahllokale in Alaska haben um diese Uhrzeit noch nicht einmal geschlossen.