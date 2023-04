US-Leaks: USA mit wenig Hoffnung für die Ukraine?

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs erhält die Ukraine die größte militärische Unterstützung von den USA – sowohl durch finanzielle Hilfen, als auch mit Waffen und Ausrüstung. US-Präsident Joe Biden sowie weitere hochrangige US-Politiker bekräftigen regelmäßig die unermüdliche Entschlossenheit der USA, die Ukraine weiter zu unterstützen. Ein anderes Bild scheinen nun jedoch streng geheime Dokumente zu zeichnen, die auf Internet Plattformen wie Discord auftauchten.

Die bislang nicht bestätigten Dokumente geben unter anderem Hinweise auf Bemühungen Russlands, Waffen und Munition aus der Türkei und Ägypten zu kaufen. Aber sie sollen auch Daten enthalten zu Waffenlieferungen an die Ukraine, ihrer Truppenstärke, den Verlusten und zu Einschätzungen im Hinblick auf den weiteren Kriegsverlauf. Außerdem sollen sie zeigen, dass die USA in unterschiedlichen Ländern spioniert haben – auch bei engen Alliierten und sogar bei der Ukraine selbst.

Ausmaß und Schaden der Pentagon-Leaks

Dass dies nun durch geleakte Unterlagen herausgekommen ist, ist laut dem Experten für internationale Beziehungen Professor Thomas Jäger "ungünstig", insbesondere, wenn es um freundschaftliche Beziehungen von Ländern geht. Überraschend ist das für den Politikwissenschaftler jedoch nicht:

"Selbstverständlich spionieren die USA auch diejenigen aus, die mit ihnen jetzt gemeinsam die Ukraine unterstützen. Und diejenigen Staaten, die das unterstützen und die die USA ausspionieren können, die machen das genauso." Prof. Thomas Jäger, Politikwissenschaftler Universität Köln

Auch für die weitere Arbeit der US-amerikanischen Geheimdienste können die Leaks große Folgen haben, schätzt Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Denn das eigentlich kritische sind nicht die geleakten Informationen selbst – die seien zum Teil bereits veraltet – sondern die Frage "wie kommt man an Informationen, was sind die Quellen, was sind die Methoden, mit denen man dieses Wissen schafft."

Haben die USA keine Hoffnung mehr für die Ukraine?

Auswertungen der geleakten Unterlagen zeigen, dass die USA am Erfolg der Ukraine-Offensive zu zweifeln scheinen. Sie scheinen sogar auf Grundlage einer Analyse der Defense Intelligency Agency davon auszugehen, dass der Krieg bis 2024 andauern wird.

Lässt sich daraus schließen, dass die USA die militärischen Aussichten für die Ukraine eher negativ beurteilen? Die Wissenschaftlerin Liana Fix vom Council on Foreign Relations in Washington sieht dennoch Hoffnungen auf US Seite:

"Die Hoffnung ist natürlich, dass die Ukraine mit einer erfolgreichen Gegenoffensive so viel diplomatisches Kapital und so viel diplomatischen Druck auf Putin aufbauen kann oder andersherum gesagt militärischen Druck, um diplomatische Ergebnisse zu erzielen, dass Wladimir Putin, die russische Seite, sich zu Verhandlungen bereit erklären." Liana Fix, Politikwissenschaftlerin, Council on Foreign Relations in Washington D.C.

Aber es gebe durchaus auch begründete Skepsis daran, dass das passieren kann, fasst die Wissenschaftlerin zusammen.

