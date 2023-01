US-Kongress-Debakel: McCarthy scheitert auch im vierten Anlauf

Das Debakel setzt sich fort: Der Republikaner Kevin McCarthy ist auch im vierten Anlauf bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses durchgefallen. Bei der Wahlrunde am Mittwoch in der Kongresskammer in Washington konnte McCarthy wieder nicht die erforderliche einfache Mehrheit hinter sich vereinen.

McCarthy hatte bereits am Dienstag in drei Wahlgängen nicht die notwendige Zahl an Stimmen erreicht, weil ihm diverse Parteikollegen die Unterstützung verweigerten, da sie ihn für zu moderat halten.

Republikaner nominieren erneut Gegenkandidaten

Auch dieses Mal hatten die Republikaner wieder einen Gegenkandidaten nominiert. Der republikanische Abgeordnete Chip Roy schickte seinen Parteikollegen Byron Donalds als Kandidaten ins Rennen. Auf ihn entfielen 20 Stimmen.

Damit konnte McCarthy die Zahl seiner Gegner im Vergleich zu den Abstimmungen vom Vortag nicht reduzieren. Am Dienstag hatten McCarthys Gegner bereits mehrere alternative Kandidaten aufgestellt.

Historische Schlappe für McCarthy

Selbst wenn McCarthy letztlich noch gewählt werden sollte, handelt es sich bereits um eine Blamage von historischer Dimension: Das bislang letzte Mal war 1923 mehr als eine Abstimmungsrunde nötig, um in der konstituierenden Sitzung des Repräsentantenhauses einen Vorsitzenden zu wählen.

Am Mittwoch rief Ex-Präsidenten Donald Trump seine Parteikollegen auf, das Drama zu beenden und McCarthy ihre Stimme zu geben - doch der Appell verhallte ungehört. US-Präsident Joe Biden nannte das Wahldebakel "peinlich".

Das Amt des "Speaker of the House" ist nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin das dritthöchste in der staatlichen Hierarchie der Vereinigten Staaten. McCarthy will auf dem Posten der Demokratin Nancy Pelosi nachfolgen.