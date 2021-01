US-Kongress bestätigt Bidens Sieg - Trump sagt Machtübergabe zu

Biden: Demokratie ist fragil

Der künftige US-Präsident Biden bezeichnete die Randale als "beispiellosen Angriff" auf die US-Demokratie. "Die chaotischen Szenen am Kapitol spiegeln nicht das wahre Amerika wider, sie stellen nicht dar, wer wir sind", so Biden, der am 20. Januar als Präsident vereidigt werden soll. "Ich rufe diesen Mob auf, sich zurückzuziehen und der Demokratie ihren Lauf zu lassen." Die Vorgänge zeigten schmerzlich, dass die Demokratie fragil sei, so Biden.