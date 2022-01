US-Klinik streicht Ungeimpften von Transplantationsliste

Klinik verweist auf Überlebenschancen von Organ-Empfängern

Eine Sprecherin des Krankenhauses sagte, die Corona-Impfung sei in der Klinik eine der "Voraussetzungen" für Organ-Transplantationen. Hinzu kämen weitere Anforderungen an die betroffenen Patienten wie Impfungen gegen Hepatitis B, Grippe. Es müsse sichergestellt werden, dass ein Patient nach der Organtransplantation gute Überlebenschancen habe, weil sein Immunsystem dann "drastisch unterdrückt" sei. Forschungen hätten gezeigt, dass Empfänger von Spenderorganen ein erhöhtes Risiko hätten, sich eine tödliche Corona-Infektion zuzuziehen.

Immunsystem bei Transplantation "ausgeschaltet"

Der Medizinethiker Arthur Caplan von der New York University verwies im Sender CBS auf die immensen Risiken von Corona-Infektionen für Patienten mit frisch transplantierten Organen. "Wenn Sie ein Organ transplantiert bekommen, wird Ihr Immunsystem komplett ausgeschaltet. Covid könnte Sie töten."

Für die Entscheidung von Kliniken, nur geimpften Menschen Organe zu transplantieren, äußerte Caplan Verständnis. "Die Organe sind spärlich. Sie würden sie nicht an jemanden geben, der geringe Überlebenschancen hat, wenn es auch andere geimpfte (Kandidaten) gibt, die nach einer Operation bessere Überlebenschancen haben."

Viele Kranken warten jahrelang auf Spenderorgan

Die Klinik erklärte: "Es gibt derzeit mehr als 100.000 Kandidatinnen und Kandidaten auf Wartelisten für Organtransplantationen und verfügbare Organe sind knapp. Mehr als die Hälfte der Menschen auf Wartelisten wird in den nächsten fünf Jahren kein Spenderorgan erhalten."

Die Organisation United Network for Organ Sharing, die das US-Transplantationssystem leitet, teilte mit, sie verfolge nicht, wie vielen Patienten ein Spenderorgan verweigert werde, weil sie sich nicht gegen Corona impfen ließen. Wer abgelehnt worden sei, könne es immer noch woanders versuchen, sagte Sprecherin Anne Paschke. Letztlich entschieden die jeweiligen Krankenhäuser, wen sie auf die nationale Warteliste setzten.

Patient lehnt Impfung ab

Fergusons Familie erklärte, ihr Sohn sei Ende November wegen einer Herzerkrankung in die Klinik gekommen. Die Krankheit habe dazu geführt, dass sich seine Lungen mit Flüssigkeit füllten. Er habe eine Herzpumpe erhalten, die aber nur eine vorübergehende Notlösung sei. Ferguson sagte, sein Sohn befinde sich "am Rande des Todes". Die Corona-Impfung lehne der 31-Jährige ab, weil diese seinen "Grundprinzipien" widerspreche. "Er glaubt nicht daran", so der Vater. Ferguson sagte, er respektiere die Entscheidung seines Sohnes. Er wolle ihn nun in ein anderes Krankenhaus verlegen. "Aber uns läuft die Zeit davon", fügte er hinzu. Sein Sohn sei bereits sehr schwach.

In den USA sind etwa 63 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft.