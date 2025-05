29.05.2025, 02:34 Uhr Bildbeitrag

> US-Gericht erklärt Großteil von Trumps Zöllen für rechtswidrig

Ein Bundesgericht in den USA blockiert fast alle Zölle, die Präsident Trump unter Berufung auf ein Notstandsgesetz verhängt hat. Diese würden aufgehoben und dauerhaft untersagt, heißt es von dem Gericht für internationalen Handel in New York.