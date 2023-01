US-General erwartet Krieg mit China im Jahr 2025

Es ist ein Schreiben, das es in sich hat: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden", heißt es in einem Memo von US-Luftwaffen-General Mike Minihan, das bereits auf den 1. Februar datiert ist. Minihan prognostiziert einen Krieg der Vereinigten Staaten mit China, und er fügt hinzu: "Ich hoffe, ich liege falsch." Sein Schreiben richtet sich an alle Kommandanten des Air Mobility Command.

Der Vier-Sterne-General begründet seine Einschätzung mit den Wahlen in den USA und Taiwan im kommenden Jahr. Dadurch bietet sich seiner Einschätzung nach dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Gelegenheit, militärische Maßnahmen zu ergreifen.

Pentagon: Entspricht nicht unserer Einschätzung

Das Pentagon schickte sich allerdings umgehend an, die Aussagen des Generals zu relativieren. Dessen Ansichten seien nicht repräsentativ für den Standpunkt des US-Verteidigungsministeriums, teilte das Pentagon mit.

Air-Force-Brigadegeneral Patrick Ryder erklärte, dass der militärische Wettbewerb mit China eine zentrale Herausforderung für die USA sei. "Unser Fokus liegt weiterhin auf der Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern, um einen friedlichen, freien und offenen Indopazifik zu bewahren", sagte er.

Angespannte Situation nach Pelosis Taiwan-Besuch

China hat in den vergangenen Jahren seine Machtansprüche in der Region offensiv vorangetrieben, unter anderem gegenüber Japan - und ganz besonders in Bezug auf Taiwan, das Peking nicht als unabhängig anerkennt.

Die Spannungen mit den USA kochten zuletzt hoch, als die damalige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nany Pelosi, im vergangenen August nach Taiwan reiste. Es war der hochrangigste US-Besuch seit Jahrzehnten. Peking reagierte verärgert und startete ein groß angelegtes Militärmanöver vor der Küste Taiwans.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat aber erst kürzlich gesagt, er bezweifle ernsthaft, dass die verstärkten chinesischen Militäraktivitäten in der Nähe der Taiwanstraße ein Zeichen für eine bevorstehende Invasion der Insel durch Peking seien.