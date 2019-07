© US-Geheimdienstkoordinator gibt auf

Der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats verlässt seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump. Wie Trump am Sonntag auf Twitter bekannt gab, wird Coats am 15. August ausscheiden.

Schon seit Wochen gab es Berichte, dass Coats das nächste Kabinettsmitglied sei, von dem sich Trump trennen werde. Das Verhältnis zwischen Trump und den US-Geheimdiensten ist ohnehin angespannt. Coats war außerdem einer der Letzten in Trumps Regierungsmannschaft, der dem Präsidenten gelegentlich widersprach. Neuer Geheimdienstkoordinator soll nach dem Willen Trumps der republikanische Abgeordnete John Ratcliffe werden. Er gilt als Mitstreiter des Präsidenten und stand in der vergangenen Woche im Fokus, als er den Ex-Russland-Sonderermittler Robert Mueller in einer Anhörung vor dem Kongress äußerst aggressiv befragte.

Coats war zwei Jahre im Amt

Trump dankte Coats auf Twitter für dessen "großartigen Dienst für das Land". Er kündigte an, Ratcliffe für den Posten nominieren zu wollen. Als früherer Staatsanwalt werde dieser das Land zu Großem inspirieren, schrieb er. Der Direktor der nationalen Nachrichtendienste hat die Aufgabe, die verschiedenen Geheimdienste der USA zu koordinieren.